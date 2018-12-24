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Большой метеорит упал в Хабаровском крае. Очевидцы опубликовали видео последствий ЧП

24 декабря 2018, 13:00
Фото: youtube
В Хабаровском крае 21 декабря около 20:00 упал большой метеорит. По словам местных жителей, объект сначала был сине-зелёным, а потом приобрел красный оттенок при падении на землю.

Сообщается, что в результате инцидента разрушена часть сопки, грунтом перекрыто русло реки Буреи. Падение космического объекта произошло в безлюдной местности, поэтому о произошедшем стало известно только 24 декабря.

По словам главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, если завал на будет грозить подтоплением населенных пунктов, в районе объявят режим ЧС. В местном МЧС заявили, что сейсмических толчков в Хабаровском крае не зафиксировано.

Миллиарды народных рублей вложены в системы оповещения и предупреждения, телескопы, бюджетных ученых, сейсмологи, станции, зонды и спутники - а информация как всегда от очевидцев с ютуба, отметил один из пользователей видеохостинга.

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