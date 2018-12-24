Большой метеорит упал в Хабаровском крае. Очевидцы опубликовали видео последствий ЧП

Сообщается, что в результате инцидента разрушена часть сопки, грунтом перекрыто русло реки Буреи. Падение космического объекта произошло в безлюдной местности, поэтому о произошедшем стало известно только 24 декабря.
По словам главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, если завал на будет грозить подтоплением населенных пунктов, в районе объявят режим ЧС. В местном МЧС заявили, что сейсмических толчков в Хабаровском крае не зафиксировано.
Миллиарды народных рублей вложены в системы оповещения и предупреждения, телескопы, бюджетных ученых, сейсмологи, станции, зонды и спутники - а информация как всегда от очевидцев с ютуба, отметил один из пользователей видеохостинга.