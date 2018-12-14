Путин ответит. Что бы вы спросили у главы РФ на ежегодной конференции?

Прямое общение с гражданами президента РФ традиционно вызывает большой интерес в обществе. Как правило, оно продолжается несколько часов, за которые Путин в прямом эфире дает ответы на актуальные вопросы граждан России. Например, на прошлых аналогичных мероприятиях Владимира Путина спрашивали о мерах, принимаемых для борьбы с онкологией, о возможной блокировке социальных сетей, в том числе Instagram, Youtube, про повышение пенсионного возраста и цен на бензин, а также про снижение зарплат бюджетникам.
В преддверии Нового года у тюменцев есть хороший шанс получить подарок от президента РФ. Несколько раз после общения с Владимиром Путиным просившие получали в подарок собаку. Например, в 2014 году щенок лабрадора был подарен мальчику из Северной Осетии, еще одного маленького лабрадора получила девочка из Омской области Маша Козлова, третий был подарен Кате Шевелевой из Тобольска. Домашнего питомца можно было получить, написав лично президенту.
Например, еще одной юной москвичке Валерии Фроловой Путин подарил щенка джек-рассел-терьера. Жительница Орловской области Клавдия Ставцева, инвалид первой группы, пожаловалась Путину на проблему транспортировки пациентов до места, где проводят гемодиализ, а также дефицит лекарств для льготников. После чего прокурор Заводского района Орла обратился с иском к департаменту здравоохранения Орловской области. И попросил обязать департамент выделить женщине необходимые препараты.
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