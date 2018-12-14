Путин ответит. Что бы вы спросили у главы РФ на ежегодной конференции?

Прямое общение с гражданами президента РФ традиционно вызывает большой интерес в обществе. Как правило, оно продолжается несколько часов, за которые Путин в прямом эфире дает ответы на актуальные вопросы граждан России. Например, на прошлых аналогичных мероприятиях Владимира Путина спрашивали о мерах, принимаемых для борьбы с онкологией, о возможной блокировке социальных сетей, в том числе Instagram, Youtube, про повышение пенсионного возраста и цен на бензин, а также про снижение зарплат бюджетникам.