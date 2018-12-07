В «Бизнес классе» прошли обучение около 40 тыс. жителей Западной Сибири

Posted 7 декабря 2018, 12:23
Published 7 декабря 2018, 12:23
Modified 20 октября 2022, 03:32
Updated 20 октября 2022, 03:32
Сначала участники программы обучались дистанционно, с помощью вебинаров. По итогам тестирования лучшие ученики смогли принять участие в очных модулях от опытных экспертов и наставников. На мастер-классах поднимались темы продаж, финансов и продвижения бизнеса, в том числе в сети интернет.
Директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA, Google Россия Юлия Соловьева отметила, что компания Google в душе продолжает чувствовать себя стартапом, поэтому готова помогать начинающим предпринимателям.
Программы Google по поддержке малого и среднего бизнеса существуют в 52 странах мира, и вот уже 2 года подобная программа работает в России. С помощью «Бизнес класса» мы помогаем действующим и начинающим предпринимателям развивать бизнес «от А до Я»: от оценки бизнес-идеи и открытия компании до разработки финансовой модели, конкурентной стратегии и создания эффективной командыЮлия Соловьева
Среди участников программы - действующие и начинающие предприниматели. 93% из них высоко оценили результаты обучения, 52% предпринимателей повысили свои бизнес-показатели. Каждый десятый из обучающихся уже открыл свое дело. Еще 7% получили продвижение по карьере или нашли более интересную работу.
Наша задача – снимать барьеры для потенциальных предпринимателей, помогать им со стартом бизнеса. Для этого мы предлагаем бесплатное открытие расчетного счета в Сбербанке, удобные пакеты услуг. Если говорить о действующих предпринимателях, то обороты компаний, которые участвовали в «Бизнес классе», увеличились на 20%. Мы это видим, в том числе по финансовым показателям наших клиентов. Выживаемость участников программы действительно выше, чем у других компанийАнатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка
Участники программы «Бизнес класс» рассказали о своих успехах по итогам обучающего курса. Например, Маргарита Орловская вместе с мужем открыли кулинарную студию, где проводят мастер-классы, корпоративные мероприятия и обучают всех желающих гастрономическому искусству.
«Бизнес класс» дал возможность пообщаться с ведущими российскими экспертами, которые ненавязчиво, понятно, просто и позитивно излагают ключевые моменты ведения бизнеса. Очные мероприятия были организованны на «5+». После таких встреч ты просто взрываешься от идей, тебе хочется встать и бежать применять их в твоем бизнесеМаргарита Орловская
Анатолий Попов отметил, что в разных регионах существует определенная специфика бизнеса, например, на юге страны было много предпринимателей из сельского хозяйства, но также он отметил и тенденцию участия высокотехнологичных предприятий, которые, работая в Сибири, продают свои услуги по всему миру. В Тюменской области тоже есть своя специфика.
Участники программы в нашем регионе реализуют не только проекты в сфере производства или торговли, но и выбирают более сложные модели, которые направлены на тиражирование, создание франчайзинговой системы. Кроме того, было представлено много IT-проектов, которые являются приоритетным в рамках развития цифровой экономики. Они не ограничиваются географическим рынком, а могут быть реализованы по всему миру. И это верное решение, ведь экспортная прибыль позволяет защититься от макроэкономических потрясенийАндрей Двоеглазов, директор управления организации продаж РГС Западно-Сибирского банка Сбербанка
Программа «Бизнес класс» не заканчивает свою работу. Организаторы уже разрабатывают новый контент и вносят изменения в онлайн-курс.
«Новый контент – это, в первую очередь, коммуникативные навыки, навыки продаж. Кроме этого, программа курса будет более персонифицирована, мы хотим видеть в знаниях каждого белые пятна и предлагать модули персонально по запросам обучающихся», – резюмировал Анатолий Попов.
Пройти онлайн-курс для развития навыков предпринимательства может любой желающий на сайте www.business-class.pro.