В «Бизнес классе» прошли обучение около 40 тыс. жителей Западной Сибири

Участники программы в нашем регионе реализуют не только проекты в сфере производства или торговли, но и выбирают более сложные модели, которые направлены на тиражирование, создание франчайзинговой системы. Кроме того, было представлено много IT-проектов, которые являются приоритетным в рамках развития цифровой экономики. Они не ограничиваются географическим рынком, а могут быть реализованы по всему миру. И это верное решение, ведь экспортная прибыль позволяет защититься от макроэкономических потрясенийАндрей Двоеглазов, директор управления организации продаж РГС Западно-Сибирского банка Сбербанка