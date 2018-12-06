Тюменцы жалуются на некачественную уборку снега в городе

По словам горожан, снег, который так и не убрали во дворах, мешает не только пешеходам, но и автомобилистам, которые по вечерам не могут припарковать свои машины из-за снежных завалов, а по утрам не могут выехать, так как автомобили просто буксуют.
Тюменцы, у которых нет личного транспорта, также жалуются на некачественную уборку снега во дворах, они поясняют, что привычные для них маршруты превратились в полосу препятствий.
За уборку снега во дворах отвечают управляющие компании, который подразделяют уровень снега на «низкий», «средний» и «высокий». От этого, в свою очередь, зависит срок его вывоза, который варьируется от 7 до 14 дней.
За непринятие мер по уборке снега в установленный срок управляющие компании могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.