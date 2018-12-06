Эксперты присвоили «Россетям» статус «Гарантированная прозрачность»

По результатам 10 месяцев 2018 года доля торговых процедур, осуществленных компанией в электронной форме, составила 99% от числа конкурентных закупок в целом. Отмечается, что исключительно для представителей малого и среднего бизнеса проведено 16 580 тысяч спецторгов. Вместе с тем, общий показатель процедур по закупкам, исходя из обозначенного периода, составил 28 506 штук. Закупочная часть у представителей МСП превысила 46,5% от фактического объема закупок, практически достигнув 153,5 млрд рублей. Об этом сообщают «Новые известия».