Эксперты присвоили «Россетям» статус «Гарантированная прозрачность»

Posted 6 декабря 2018, 14:26
Published 6 декабря 2018, 14:26
Modified 20 октября 2022, 03:32
Updated 20 октября 2022, 03:32
Ее присвоили эксперты «Национального рейтинга прозрачности закупок 2018» в рамках ежегодного исследования, оценивающего деятельность государственных ведомств и компаний с государственным участием в области проведения тендеров и заключения соглашений с подрядчиками.
По результатам 10 месяцев 2018 года доля торговых процедур, осуществленных компанией в электронной форме, составила 99% от числа конкурентных закупок в целом. Отмечается, что исключительно для представителей малого и среднего бизнеса проведено 16 580 тысяч спецторгов. Вместе с тем, общий показатель процедур по закупкам, исходя из обозначенного периода, составил 28 506 штук. Закупочная часть у представителей МСП превысила 46,5% от фактического объема закупок, практически достигнув 153,5 млрд рублей. Об этом сообщают «Новые известия».
Тот факт, что статусные эксперты высоко оценили компанию, является неоспоримым доказательством правильности намеченного группой «Россети» плана по обеспечению высокой прозрачности торговых процедур, прокомментировал результаты рейтинга председатель закупочной комиссии, заместитель генерального директора по капитальному строительству компании «Россети» Сергей Сергеев.
Компания постоянно улучшает инструменты, необходимые для проведения закупочных процедур во всей группе «Россети». Кроме того, она развивает и совершенствует систему взаимодействия с партнерами. Значительное внимание уделяется сотрудничеству с представителями малого и среднего бизнеса и проведению электронных тендеров.