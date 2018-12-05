Власти Югры уберут «Мужика в трусах» из эскиза нового герба

Отмечается, что старый эскиз герба был критически принят жителями ХМАО. Между тем за первый набросок правительство Югры заплатило 300 000 рублей. На данный момент организаторы рассматривают возможность привлечения новых художников для реализации проекта, что может существенно увеличить его себестоимость для бюджета региона.