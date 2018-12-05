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Власти Югры уберут «Мужика в трусах» из эскиза нового герба

5 декабря 2018, 13:36
Фото: АДМХМАО
Власти Югры хотят изменить образ официального герба ХМАО. Сообщается, что полностью переработанный вариант символики будет представлен через несколько месяцев.
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Югра

Отмечается, что старый эскиз герба был критически принят жителями ХМАО. Между тем за первый набросок правительство Югры заплатило 300 000 рублей. На данный момент организаторы рассматривают возможность привлечения новых художников для реализации проекта, что может существенно увеличить его себестоимость для бюджета региона.

На данный момент представители департамента общественных и внешних связей Югры не стали комментировать стоимость разработки герба ХМАО.

В мае 2017 года проект нового герба был высмеян из-за «мужика в трусах» и с дубиной. Более того, жители ХМАО отмечают, что эскиз символики ХМАО «веет провинциальщиной и безвкусицей, особенно с короной».

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#Новости#Югра#Конкурсы#Александр Мязин#Политика
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