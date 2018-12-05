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Учителя из Ленобласти потребовали завести на школьников уголовное дело за мемы

5 декабря 2018, 09:00
Фото: pixabay.com
Несколько 12-летних школьников могут лишится свободы из-за того, что их учителя потребовали завести на них уголовное дело за мемы.
Сюжет
Дети

Инцидент произошел в одном из лицеев Ленинградской области, где местные учителя написали заявление на детей за то, что школьники создали в соцсети группу, куда выкладывали картинки, на которых были изображены педагоги образовательного учреждения.

Учителя не ограничились заявлением, собрали педсовет, на котором матери одного из школьников заявили, что она "не мать", а ее ребенок больше не может продолжать учебу в лицее.

В Минобразования, комментируя ситуацию заявили, что родителям не нужно забирать документы из лицея, так как публикация картинок в интернете не является основанием для отчисления.

Также стало известно, что инициаторами возбуждения уголовного дела в отношении 12-летний детей стали учителя химии и биологии, именно они потребовали правоохранительные органы возбудить против школьников дело по статье «Оскорбление».

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