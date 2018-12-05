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Тюменец снял 80 000 рублей с чужой карты, но полиция его задержала

5 декабря 2018, 10:20
Фото: flickr.com
В Тюмени 29-летний официально безработный местный житель снял с утерянной банковской карты 80 000. Полицейским удалось задержать злоумышленника.
Сюжет
Тюмень

Тюменец потерял конверт с банковской картой и пин-кодом к ней на улице Энергетиков. Через некоторое время карту подобрал 29-летний местный житель и решил снять с неё деньги. Отмечается, что молодой человек дождался момента, когда на улице не будет очевидцев.

В ближайшем банкомате он снял 80 000 рублей, часть из которых он потратил на свои нужды.

Между тем, в полицию Тюмени поступило заявление на потерю карты и снятие с неё денежных средств. Полицейские города выехали на место, где были сняты деньги, и воспользовались записями с камер наблюдения для выявления злоумышленника. Его личность была установлена, 29-летнего тюменца удалось задержать. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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#Новости#Кража#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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