Тюменец снял 80 000 рублей с чужой карты, но полиция его задержала

Тюменец потерял конверт с банковской картой и пин-кодом к ней на улице Энергетиков. Через некоторое время карту подобрал 29-летний местный житель и решил снять с неё деньги. Отмечается, что молодой человек дождался момента, когда на улице не будет очевидцев.