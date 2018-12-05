Тюменец снял 80 000 рублей с чужой карты, но полиция его задержала

Тюменец потерял конверт с банковской картой и пин-кодом к ней на улице Энергетиков. Через некоторое время карту подобрал 29-летний местный житель и решил снять с неё деньги. Отмечается, что молодой человек дождался момента, когда на улице не будет очевидцев.
В ближайшем банкомате он снял 80 000 рублей, часть из которых он потратил на свои нужды.
Между тем, в полицию Тюмени поступило заявление на потерю карты и снятие с неё денежных средств. Полицейские города выехали на место, где были сняты деньги, и воспользовались записями с камер наблюдения для выявления злоумышленника. Его личность была установлена, 29-летнего тюменца удалось задержать. По факту кражи возбуждено уголовное дело.