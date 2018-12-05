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Татьяна Голикова заявила, что жители Тюменской области страдают от ожирения

5 декабря 2018, 12:00
Фото: flickr.com
Вице-премьер Татьяна Голикова намерена проследить за питанием жителей Тюменской области. По её словам, у тюменцев отмечена тенденция к набору лишнего веса.

Отмечается, что в Кировской, Оренбургской, Самарской Тюменской и Новосибирской области наибольшая доля жителей страдающих лишним весом. Голикова отметила, что в указанных регионах одна самая высокая заболеваемость сахарным диабетом.

По словам вице-премьера, в России около 50 000 000 человек занимаются спортом, однако в ближайшем будущем эту цифру нужно повысить до 80 000 000.

Ряд экспертов отмечает, что ожирение становится одной из главных проблем в различных государствах мира. В свою очередь это вызывает проблемы в сердечно-сосудистой системе и болезни желудка.

С 2003 по 2017 год в России в 3 раза увеличилось число мужчин страдающих от лишнего веса. Больше всего страдающих ожирением зафиксировано в Алтайской крае.

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#Новости#Тюменская область#Ожирение#Александр Мязин#Политика
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