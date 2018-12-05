Saxo Bank прогнозирует в 2019 году мировой транспортный налог и падение акций в США

Ежегодно Saxo Bank делает свои прогнозы на следующий год. В основном это касается возможных финансовых рисков для инвесторов и предпринимателей во всем мире. Сообщается, что в список прогнозируемых явлений вносятся события, вероятность которых составляет от 10% и выше.