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Saxo Bank прогнозирует в 2019 году мировой транспортный налог и падение акций в США

5 декабря 2018, 02:00
Фото: flickr.com
Датский Saxo Bank прогнозирует 2019 году увольнения главы ФРС Пауэлла, введения во всем мире транспортного налога, солнечную бурю, которая «уничтожит спутники GPS» и другие гаджеты.

Ежегодно Saxo Bank делает свои прогнозы на следующий год. В основном это касается возможных финансовых рисков для инвесторов и предпринимателей во всем мире. Сообщается, что в список прогнозируемых явлений вносятся события, вероятность которых составляет от 10% и выше.

Эксперты банка прогнозируют жаркое лето в Европе, введение транспортного налога для судов, самолетов и автомобилей в различных странах мира.

Сообщается, что новый налог может вызвать рост цен на аваиперевозки и морской фрахт. Более того, аналитики ожидают серьезные проблемы автомобильной промышленности ФРГ, которая обеспечивает 14% ВВП государства.

Специалисты банка ожидают снижение биржевых котировок в США. Это может произойти в 1 квартале 2019 года

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#Новости#Мир#Экономический прогноз#Прогнозы#Александр Мязин#Экономика
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