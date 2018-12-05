Saxo Bank прогнозирует в 2019 году мировой транспортный налог и падение акций в США

Ежегодно Saxo Bank делает свои прогнозы на следующий год. В основном это касается возможных финансовых рисков для инвесторов и предпринимателей во всем мире. Сообщается, что в список прогнозируемых явлений вносятся события, вероятность которых составляет от 10% и выше.
Эксперты банка прогнозируют жаркое лето в Европе, введение транспортного налога для судов, самолетов и автомобилей в различных странах мира.
Сообщается, что новый налог может вызвать рост цен на аваиперевозки и морской фрахт. Более того, аналитики ожидают серьезные проблемы автомобильной промышленности ФРГ, которая обеспечивает 14% ВВП государства.
Специалисты банка ожидают снижение биржевых котировок в США. Это может произойти в 1 квартале 2019 года