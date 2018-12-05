На торги выставлено имущество банкрота

Конкурсным управляющим утверждена Белицкая Надежда Леонидовна (ИНН 720200927605, СНИЛС 062-144-598-44, адрес для направления корреспонденции: 625003, г. Тюмень, ул. Советская, 10, тел. 8(3452) 45-17-55), член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, литер Е). Определением Арбитражного суда Тюменской области от 22 мая 2018г. по делу № А70-1881/2016 продлен срок процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Техноцентр» на шесть месяцев. Определением Арбитражного суда Тюменской области от «22» ноября 2018г. (резолютивная часть) по делу № А70-1881/2016 продлен срок конкурсного производства в отношении ООО «Техноцентр» на шесть месяцев. Полномочия конкурсного управляющего Белицкой Надежды Леонидовны сохраняются в полном объеме. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 22 мая 2019 года на 09 часов 00 минут, по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 77, кабинет № 307.Конкурсный управляющий (организатор торгов) объявляет о проведении торгов в электронной форме по продаже имущества посредством аукциона, открытого по составу участников и по форме представления предложений о цене. Продаже подлежит следующее имущество должника: Лот № 16: Трехкомнатная квартира, общей площадью 107 кв.м., расположенная на 6 этаже жилого многоквартирного дома по адресу: г.Тюмень, ул. Смоленская, д. 46, кв. № 27, кадастровый номер 72:23:0216005:6160, начальная цена продажи равна 5 896 000 рублей, без НДС. Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи имущества по каждому из лотов. Торги проводятся 22.02.2019г. в 10 часов 00 минут (мск) на электронной площадке в сети «Интернет» на сайте по адресу: www.etpu.ru. Проведение торгов обеспечивает Оператор электронной площадки - ЗАО «Уральская электронная торговая площадка», 620109, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.: (343)384-70-80 (далее - Оператор). Прием заявок на участие в торгах осуществляется в электронном виде Оператором с 08 часов 00 минут (мск) 17.12.2018г. до 16 часов 00 минут (мск) 13.02.2019г. в сети «Интернет» на сайте по адресу: www.etpu.ru. Протокол об определении участников торгов составляется 14.02.2019г. Претенденту необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены продажи имущества по каждому из лотов, на условиях, указанных в извещении о проведении торгов и прочих условиях, изложенных в договоре о задатке, размещенном на сайте в сети «Интернет» по адресу: www.etpu.ru. Реквизиты для перечисления задатка: ЗАО «Уральская электронная торговая площадка», ИНН 6658372471, КПП 665801001, р/с 40702810000000009738 в ООО КБ «Кольцо Урала» г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000768, БИК 046577768. Задаток должен поступить на указанный счет на дату составления протокола об определении участников торгов - 14.02.2019г. до 07 часов 00 минут (мск). К участию в торгах допускаются физические лица и юридические лица, своевременно подавшие Оператору заявку на участие в торгах и представившие надлежащим образом оформленные документы. Заявка на участие в торгах подается отдельно по каждому лоту, подписывается электронной подписью и должна содержать: - обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; - сведения о наименование, об организационно-правовой форме, о месте нахождения, о почтовом адресе Заявителя (для юридического лица); о фамилии, об имени, об отчестве, о паспортных данных, о месте жительства Заявителя (для физического лица); о номере контактного телефона, об адресе электронной почты Заявителя; - сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. В заявке на участие в торгах также может содержаться предложение о цене имущества, которое должно быть не ниже установленной начальной цены продажи имущества по каждому из лотов. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытых торгах, не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытых торгах, направив об этом уведомление Оператору. Предложения о цене имущества заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов на электронной площадке в день и время проведения торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратно величине шага аукциона - 5% от начальной цены соответствующего лота. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Протокол о результатах проведения торгов подписывается Организатором торгов в день проведения торгов и размещается Оператором в этот же день в сети «Интернет» на сайте по адресу: www.etpu.ru. В течение пяти рабочих дней с даты подписания указанного протокола, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Сумма внесенного победителем торгов задатка засчитывается в счет стоимости приобретенного имущества. Суммы задатков возвращаются всем участником торгов (за исключением победителя торгов) в течение пяти рабочих дней с момента определения победителя торгов. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий предлагает заключить указанный договор участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Задаток также не возвращается в случает отказа от участия в торгах, в том числе в случае изменения или отзыва своей заявки на участие в торгах после окончания срока представления заявок на участие в торгах. Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее тридцати календарных дней с даты заключения договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: ООО «Техноцентр», ИНН 7202089090, КПП 720301001, р/с 40702810100040101055 в ТФ АО Банк «СНГБ» г.Тюмень, к/с 30101810500000000870, БИК 047102870.