Эксперты обсудили роль «Россетей» в цифровизации экономики

В начале своего выступления Новак рассказал о том, что уже на данный момент много усилий было вложено в усиление электросетевого комплекса России. Но он считает, что важно продолжать работу по созданию электросетевого комплекса, который будет еще более эффективно противодействовать внешним угрозам. Об этом сообщили “Новые известия”.
Генеральный директор холдинга “Россети” Павел Ливинский считает, что для эффективного развития электросетевого комплекса нужно снабдить сетевые предприятия стабильным долгосрочным финансированием, реформировать логику бизнес-процессов и наладить российское производство компонентной базы.
При инициативном участии администрации президента и правительства над многими задачами уже работают на региональном уровне. Там заключают тарифные долгосрочные договоренности по распределению электричества среди граждан. Государственная Дума в первом чтении одобрила закон, касающийся интеллектуального учета подачи электроэнергии. В планах утвердить баланс, в соответствии с которым, мощность потребления электроэнергии будет уравновешена с нагрузкой всех социальных категорий населения.
Для наиболее эффективной реализации этих мер необходимо распространение новых стандартов на весь электросетевой комплекс России, а не только на “Россети”.
В 2016 году в мире в развитие цифровых технологий вложили более 50 млрд долларов, сообщил глава Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов. В то же время конечные расходы на издержки могут сократиться до 25%, что означает большое падение стоимости электрической энергии.
ПАО “Россети” уже создали проект нового стандарта работы “интеллектуального” сетевого комплекса и готовятся представить его широкой общественности. Ливинский сообщил о большом объеме работы, который проделан компанией в направлении разработки полезной для страны технологии. Помимо основных функций, она также будет способствовать поддержанию безопасности данных. Это направление подразумевает сотрудничество с ВПК. Новые проекты направлены на интеграцию в электросетевой комплекс для его улучшения, его диверсификации и повышения кибербезопасности.