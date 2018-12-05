Эксперты обсудили роль «Россетей» в цифровизации экономики

В начале своего выступления Новак рассказал о том, что уже на данный момент много усилий было вложено в усиление электросетевого комплекса России. Но он считает, что важно продолжать работу по созданию электросетевого комплекса, который будет еще более эффективно противодействовать внешним угрозам. Об этом сообщили “Новые известия”.