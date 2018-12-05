Депутат в Тюменской области предложил перестрелять бродячих собак

На это заявление отреагировал председатель городского комитета ЖКХ Евгений Курач, который напомнил парламентарию, что по закону бродячих собак необходимо отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать. Проводить эвтаназию можно только для тех животных, которые больны бешенством, однако, чтобы установить этот факт, собаку все равно необходимо сначала отловить и провести необходимые исследования.