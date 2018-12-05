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Депутат в Тюменской области предложил перестрелять бродячих собак

5 декабря 2018, 06:00
Фото: pixabay.com
Заседание постоянной комиссии по жизнеобеспечению и городскому хозяйству гордумы Тобольска закончилось тем, что депутат Валерий Герасимов предложил перестрелять бродячих собак.

Все началось с того, что депутат Александр Васильков пожаловался коллегам на то, что в городе стало слишком много агрессивных собак, которые, ко всему прочему, сбиваются в стаи.

На это отреагировал Валерий Герасимов, который рассказал, что ему постоянно звонят и жалуются на ту же проблему.

Я говорю, мужики, да возьмите ружья, отстрелите их всех! Пусть не по закону, зато всех собак передушим, пока кто-то что-то сделает, добавил Валерий Герасимов.

На это заявление отреагировал председатель городского комитета ЖКХ Евгений Курач, который напомнил парламентарию, что по закону бродячих собак необходимо отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать. Проводить эвтаназию можно только для тех животных, которые больны бешенством, однако, чтобы установить этот факт, собаку все равно необходимо сначала отловить и провести необходимые исследования.

Кроме того, Евгений Курач пояснил, что администрации Тобольска эвтаназия бродячих собак обошлась бы дешевле, чем другие методы, которые были предложены на заседании.

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#Новости#Собаки#Депутаты#Тюменская область#Тобольск#Наиль Каримов#Общество
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