Депутат в Тюменской области предложил перестрелять бродячих собак

Все началось с того, что депутат Александр Васильков пожаловался коллегам на то, что в городе стало слишком много агрессивных собак, которые, ко всему прочему, сбиваются в стаи.
На это отреагировал Валерий Герасимов, который рассказал, что ему постоянно звонят и жалуются на ту же проблему.
Я говорю, мужики, да возьмите ружья, отстрелите их всех! Пусть не по закону, зато всех собак передушим, пока кто-то что-то сделает, добавил Валерий Герасимов.
На это заявление отреагировал председатель городского комитета ЖКХ Евгений Курач, который напомнил парламентарию, что по закону бродячих собак необходимо отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать. Проводить эвтаназию можно только для тех животных, которые больны бешенством, однако, чтобы установить этот факт, собаку все равно необходимо сначала отловить и провести необходимые исследования.
Кроме того, Евгений Курач пояснил, что администрации Тобольска эвтаназия бродячих собак обошлась бы дешевле, чем другие методы, которые были предложены на заседании.