В Тюменской области введут штрафы за парковку на газонах и вынос грязи на улицу

В частности, «самовольное изменение внешнего вида фасада здания» повлечет наказание в виде штрафа для физлиц от 1 000 до 5 000 рублей. Автомобилистов за парковку на газонах могут оштрафовать на 3 000 рублей. Юрлицам придется заплатить до 50 000 рублей.