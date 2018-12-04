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В Тюменской области введут штрафы за парковку на газонах и вынос грязи на улицу

4 декабря 2018, 10:42
Фото: flickr.com
Депутаты Тюменской области рекомендовали проголосовать за введение штрафов за вынос грязи и грунта на улицу и нарушение ПДД. Соответствующие поправки могут быть введены до 1 января 2019 года.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что в областной кодекс об административных нарушениях вводится наказание за порчу фасадов, вынос грязи и грунта на улицу и парковку транспортных средств на газонах.

В частности, «самовольное изменение внешнего вида фасада здания» повлечет наказание в виде штрафа для физлиц от 1 000 до 5 000 рублей. Автомобилистов за парковку на газонах могут оштрафовать на 3 000 рублей. Юрлицам придется заплатить до 50 000 рублей.

На данный момент решение ещё не принято. Ожидается, что депутаты рассмотрят законопроекты на ближайшем заседании облдумы. Поправки вносятся из-за изменений ФЗ об организации дорожного движения и законодательства о благоустройстве.

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#Новости#Штрафы#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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