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В Тюмени «Яндекс» открыл свой коммерческий офис

4 декабря 2018, 08:45
Фото: vk.com/yandex
4 декабря в Тюмени компания «Яндекс» открыла свой коммерческий офис. Здесь будут помогать областным бизнесменам эффективно использовать рекламные инструменты «Яндекс», а также получать наибольшую выгоду от вложений в рекламу.
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Тюмень

Сотрудники «Яндекс» будут проводить различные семинары, консультации и активно участвовать в жизни местного бизнес-сообщества.

По словам директора по продажам малому и среднему бизнесу компании «Яндекс» Натальи Ковалевой, офис в Тюмени стал девятым, который компания открыла в текущем году. Она отмечает, что у каждого региона своя специфика, поэтому лучше работать с рекламодателями на месте. Ковалева аргументирует это тем, что так понятнее, какие задачи перед ними стоят и как их решать с помощью интернет-рекламы. Также она выделяет и обратную связь, что позволяет корректировать "Яндексу" свою региональную стратегию.

Первый свой офис продаж «Яндекс» открыл в 2008 году. Спустя десять лет у компании уже 16 коммерческих офисов по всей России.

#Новости#Яндекс#Тюменская область#Бизнес#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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