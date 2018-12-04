В Тюмени «Яндекс» открыл свой коммерческий офис

Сотрудники «Яндекс» будут проводить различные семинары, консультации и активно участвовать в жизни местного бизнес-сообщества.
По словам директора по продажам малому и среднему бизнесу компании «Яндекс» Натальи Ковалевой, офис в Тюмени стал девятым, который компания открыла в текущем году. Она отмечает, что у каждого региона своя специфика, поэтому лучше работать с рекламодателями на месте. Ковалева аргументирует это тем, что так понятнее, какие задачи перед ними стоят и как их решать с помощью интернет-рекламы. Также она выделяет и обратную связь, что позволяет корректировать "Яндексу" свою региональную стратегию.
Первый свой офис продаж «Яндекс» открыл в 2008 году. Спустя десять лет у компании уже 16 коммерческих офисов по всей России.