В Тюмени будут судить ОПГ, обокравшую банк на полмиллиарда

Вечером 26 января и.о. председателя надавила на кассира и получила от нее ключ от сейфа. Сообщается, что она похитила деньги, разложив их в девять спортивных сумок. Помог ей вынести все это оренбуржец. Около 350 млн. рублей забрал неустановленный мужчина для Романюты. Около 100 млн рублей взяла себе и.о. председателя. В ночь на 27 января она улетел в Москву на арендованном самолете. Оставшиеся деньги поделили между собой другие члены группировки.