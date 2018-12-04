В Тюмени будут судить ОПГ, обокравшую банк на полмиллиарда

По версии следствия, в январе текущего года совладелец и одновременно председатель Правления Сибирского банка реконструкции и развития в Тюмени Григорий Романюта со своим знакомым из Москвы создали ОПГ для хищения денег из кассы банка. В составе были петербуржец, оренбуржец и жительница Иркутска. Ее внедрили на должность заместителя Правления банка.
Сообщается, что для алиби Романюта издал приказ об уходе в отпуск и возложении своих обязанностей на сообщницу. Еще он отправил в отпуск двух сотрудников банка и улетел в Москву. И.о. председателя направила в командировку начальника отдела кассовых операций.
Как полагает следствие, Романюта и его сообщница пополнили кассу банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального Банка РФ 561 млн. рублей наличными. Предлог – выплата вкладчикам.
Вечером 26 января и.о. председателя надавила на кассира и получила от нее ключ от сейфа. Сообщается, что она похитила деньги, разложив их в девять спортивных сумок. Помог ей вынести все это оренбуржец. Около 350 млн. рублей забрал неустановленный мужчина для Романюты. Около 100 млн рублей взяла себе и.о. председателя. В ночь на 27 января она улетел в Москву на арендованном самолете. Оставшиеся деньги поделили между собой другие члены группировки.
29 января полиция узнала об этом. Тогда же было возбуждено уголовное дело. Трое обвиняемых в феврале по решению суда заключены под стражу. Романюта и его сообщница объявлены в международный розыск. В том же месяце у банка отозвали лицензию, а в марте признали банкротом.