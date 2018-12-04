В России на 80% увеличился «поток» санкционных продуктов

Сообщается, что рост нелегального импорта продукции АПК связан с ростом спроса и «обкаткой» путей доставки. По мнению экспертов, на данный момент товары из Европы продолжают поступать на внутренний рынок страны даже находясь под запретом.
За 11 месяцев сотрудники ФТС остановили 4 400 грузовиков и фур с запрещенными товарами. Отмечается, что больше всего перевозчики пытаются ввести в РФ яблоки, груши, томаты, рыбу и сыр.
С 2015 года Россельхознадзор уничтожил более 19 000 тонн санкционных продуктов. Большинство из них были овощи и фрукты.
Российское продовольственное эмбарго действует с 2014 года. Эксперты оценивали рынок санкционных товаров до введения запретов в несколько млрд долларов.