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В России на 80% увеличился «поток» санкционных продуктов

4 декабря 2018, 02:00
Фото: flickr.com
В 2018 году ФТС отправила обратно за рубеж на 80% больше санкционных продуктов, чем в 2017 году. Общее количество подобных продовольственных товаров составило 56 000.

Сообщается, что рост нелегального импорта продукции АПК связан с ростом спроса и «обкаткой» путей доставки. По мнению экспертов, на данный момент товары из Европы продолжают поступать на внутренний рынок страны даже находясь под запретом.

За 11 месяцев сотрудники ФТС остановили 4 400 грузовиков и фур с запрещенными товарами. Отмечается, что больше всего перевозчики пытаются ввести в РФ яблоки, груши, томаты, рыбу и сыр.

С 2015 года Россельхознадзор уничтожил более 19 000 тонн санкционных продуктов. Большинство из них были овощи и фрукты.

Российское продовольственное эмбарго действует с 2014 года. Эксперты оценивали рынок санкционных товаров до введения запретов в несколько млрд долларов.

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#Новости#Санкции#Продукты#Александр Мязин#Экономика
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