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Тюменку прижало дверями автобуса. ПАТП №1 ей выплатит 50 тыс. рублей

4 декабря 2018, 09:58
Фото: pixabay.com
В Тюмени ПАТП №1 заплатит 50 тыс. рублей 54-летней тюменке за то, что ее зажали двери автобуса. На такой сумме стороны сошлись в результате мирового соглашения. Калининский районный суд это утвердил.
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Тюмень

В августе текущего года на остановке «Новая» жительница стала подниматься в автобус №96, но двери закрылись, и транспорт поехал. Однако пассажир не успела войти в салон, и ее прижало дверями. После криков других пассажиров и самой пострадавшей водитель остановился. Она зашла в салон и доехала до нужной остановки.

После у нее были боли, и она обратилась к врачам. Они ей диагностировали ушиб тазобедренного сустава и назначили лечение.

В сентябре тюменка написала заявление в прокуратуру. Ведомство передало иск затем в суд.

#Новости#Происшествия#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу
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