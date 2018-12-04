Тюменку прижало дверями автобуса. ПАТП №1 ей выплатит 50 тыс. рублей

В августе текущего года на остановке «Новая» жительница стала подниматься в автобус №96, но двери закрылись, и транспорт поехал. Однако пассажир не успела войти в салон, и ее прижало дверями. После криков других пассажиров и самой пострадавшей водитель остановился. Она зашла в салон и доехала до нужной остановки.