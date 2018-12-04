Митинги. Жители Франции заставили власти снизить цены на бензин

Местные СМИ заявляют, что в 2018 году стоимость топлива во Франции увеличилась на 23%. Средняя семья, которая имеет легковой автомобиль, тратит на бензин около 250-300 евро в месяц. Рост стоимости горючего уменьшил достаток французов с доходом ниже среднего.