Митинги. Жители Франции заставили власти снизить цены на бензин

На данный момент официально объявлен мораторий на введение новых налогов. Жители страны оказавшиеся «на обочине французской реальности» вынудили законодателей пойти на уступки. Эксперты сообщают, что протестующие недовольны чиновниками и социальным неравенством.
Сообщается, что всего в акциях и митингах участвовало около 200 000 человек, 130 граждан пострадали, около 500 были задержаны.
Местные СМИ заявляют, что в 2018 году стоимость топлива во Франции увеличилась на 23%. Средняя семья, которая имеет легковой автомобиль, тратит на бензин около 250-300 евро в месяц. Рост стоимости горючего уменьшил достаток французов с доходом ниже среднего.