Как Центробанк влияет на цену колбасы и при чем здесь ключевая ставка

«Наш город» составил 8 тезисов, которые нужно знать, чтобы разбираться в собственной экономике.
Почему нельзя заморозить цены?
Издать указ о запрете на рост цен, конечно, можно. Однако радость будет недолгой. Очень быстро с полок магазинов исчезнут самые востребованные товары. Так было в СССР в 80-х годах.
Чтобы понять причинно-следственную связь, придется вспомнить школьную программу по обществознанию. В разделе экономики есть четкое определение, что такое «цена». Одно из свойств которой, это регулирование рынка: так производители общаются с покупателями. Именно по стоимости можно понять, в чем нуждается покупатель, следовательно, что производить в большем объеме.
Цена, как известно, напрямую зависит от спроса. Например, производят велосипеды красного и синего цвета, но больше людей хотят купить именно красный, потому что цвет в моде. Производителю синих велосипедов придется снижать ценник, чтобы остаться на плаву, и привлечь покупателей к «немодному» товару. Второй вариант – тоже начать делать красные. В любом случае сохранится баланс в экономике, и в магазинах не будет дефицита красных велосипедов.
Если цены заморозить, тогда продавцу синих велосипедов вообще не придется что-то придумывать и переходить на выпуск дефицитного товара. Эта схема работает для всех товаров и услуг, в том числе, для колбасы, которая в случае «заморозки» быстро закончится. Взамен на прилавках появится много капусты, которую продолжат выращивать в тех же объемах, а излишки будут гнить на складах.
Таким образом, происходит постоянный рост цены, часто этот процесс связывают с инфляцией – обесцениванием денег. Но чем сильнее экономика, тем ниже инфляция.
Если нельзя заморозить, можно ли снизить?
Снижение цены называется дефляцией, что ненамного лучше искусственно остановленного роста. Не последнюю роль здесь играет обычный расчет покупателя. Если знать, что продукты подешевеют, можно отложить покупку и дождаться снижения ценника. Такая история чревата экономическим коллапсом для производителей. Им просто не на что будет выпускать товары. В итоге, экономия приведет к пустым полкам.
Получается, что рост цен остается единственным наиболее приемлемым экономическим процессом. Умеренная инфляция на уровне нескольких процентов позволяет повышать зарплаты, и цены при таком развитии экономики можно планировать. Эксперты ЦБ считают, что уровень в 4% для России оптимальный.
Цель Банка России – обеспечение ценовой стабильности, удержание инфляции вблизи 4%. Низкая, предсказуемая инфляция является необходимым условием для сохранности доходов и сбережений. Все решения по ключевой ставке, которые принимает Совет директоров Банка России, направлены на достижение нашей цели по инфляции.Алексей Заботкин, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России.
Реально ли удержать инфляцию на уровне 4%?
Да, в прошлом году инфляция в России достигала рекордно низкого показателя в 2,5%. В этом году планируется 3,8 - 4,2%.
Значит ли это, что все подорожает на 4%? Вовсе нет, это средний показатель по потребительской корзине. По некоторым товарам цены могут вырасти и больше, чем на 4%, на другие - может упасть.
Стоит отметить, что методика вычисления инфляции, не отличается от других стран. Учитывается частота покупок и услуг, например, продукты мы покупаем ежедневно, ЖКХ оплачиваем ежемесячно, а вот покупка авто, мебели, дорогой одежды происходит гораздо реже.
А может ли ЦБ России повлиять на инфляцию?
Да, может. Он проводит монетарную политику для того, чтобы инфляция не ударила по экономике. Основным рычагом для стабилизации экономики является ключевая ставка – процент, под который Центральный банк выдает коммерческим банкам деньги и принимает их на депозиты.
Экономисты Банка России постоянно наблюдают за обстановкой на рынке, мониторят цены, следят за курсом, контролируют банки. Эти показатели анализируются, и на основании отчетов планируется размер ключевой ставки, чтобы инфляция оставалась на уровне 4%.
Как ключевая ставка может повлиять на цены продуктов?
Все дело опять в законах экономики. Чем выше ставка, тем дороже кредиты, и для банков, и, в конечном счете, для потребителей. Соответственно, жители страны начинают меньше тратить, спрос падает, а значит, и инфляция падает. Главный закон экономики, чем меньше спрос, тем ниже цена.
И наоборот, если ставка опускается, кредиты становятся доступнее, у граждан появляются возможности приобретать новые товары. Растет спрос, продавцы увеличивают цены, и растет инфляция.
Эффект от понижения или поднятия ключевой ставки не чувствуется сразу, изменения в экономике начинают происходить постепенно. Обычно, проходит от полугода до полутора лет, когда можно реально ощутить на кошельке повышение или понижение ключевой ставки.
Но что будет, если эксперты ЦБ занизят ставку?
Низкая ставка, на первый взгляд, дает возможность больше покупать, ведь кредиты становятся доступнее, соответственно, предприятиям нужно больше производить.
Кажется, что экономика начнет быстрее развиваться. Но это не так. Заниженная ставка приведет к завышенному спросу, товары перейдут в разряд дефицитных, а цены взлетят до максимума.
Об этом знают специалисты коммерческих банков. Поэтому они включат риски в стоимость кредитов, для обычного покупателя это может обернуться еще большими процентами по кредитам.
Может ли для отдельно взятой семьи инфляция быть больше официальной?
Да, каждый человек может заметить, что цены растут быстрее заявлений в правительстве. Для каждого покупателя важны его предпочтения. Но статистика не предвзято относится к ценам в отличие от людей, и для нее важны не только те товары, которые подорожали, она учитывает и те, что могли подешеветь. Поэтому официальная инфляция может отличаться от ощущений конкретного человека.
Состоятельные люди, которые привыкли к более качественным и дорогим продуктам, например, зарубежным, могут ощутить инфляцию острее. Она также может меняться в зависимости от региона, и культурных особенностей. Для вегетарианца не важна цена мяса, а значит, и цена продуктовой корзины будет иная.
Как посчитать личную инфляцию?
Для этого потребуется определить собственную потребительскую корзину, включить в нее те товары и услуги, которыми пользуетесь. Есть смысл составить таблицу и в течение года отмечать изменение цены. Почему целый год? Потому что цены на некоторые продукты часто меняются в зависимости от сезона. Поэтому и официальная инфляция высчитывается к декабрю.
Получившиеся суммы в конце наблюдения нужно разделить на сумму с начала года, это и будет ваша личная инфляция. Как это сделать, можно подробно узнать по этой ссылке.
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