Как Центробанк влияет на цену колбасы и при чем здесь ключевая ставка

Да, каждый человек может заметить, что цены растут быстрее заявлений в правительстве. Для каждого покупателя важны его предпочтения. Но статистика не предвзято относится к ценам в отличие от людей, и для нее важны не только те товары, которые подорожали, она учитывает и те, что могли подешеветь. Поэтому официальная инфляция может отличаться от ощущений конкретного человека.