Виктория Борецкая назначена врио директора ГТРК «Регион-Тюмень» вместо Омельчука

Сообщается, что до назначения Борецкая занимала должность замруководителя канала. Она работает в «Регион-Тюмень» с 1997 года. Врио директора начинала трудовую деятельность в телекомпании на должности диктора областного радио и вела одну из детских передач. С 1998 года до 2008 год была ведущей новостных выпусков. С 2013 года работает на должности замдиректора ГТРК «Регион-Тюмень».