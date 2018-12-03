nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Виктория Борецкая назначена врио директора ГТРК «Регион-Тюмень» вместо Омельчука

3 декабря 2018, 11:30
Фото: ГТРК Регион-Тюмень
С 1 декабря 2018 года журналист Анатолий Омельчук переведен в должность советника регионального департамента ВГТРК. Врио директора ГТРК «Регион-Тюмень» стала Виктория Борецкая.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что до назначения Борецкая занимала должность замруководителя канала. Она работает в «Регион-Тюмень» с 1997 года. Врио директора начинала трудовую деятельность в телекомпании на должности диктора областного радио и вела одну из детских передач. С 1998 года до 2008 год была ведущей новостных выпусков. С 2013 года работает на должности замдиректора ГТРК «Регион-Тюмень».

Отмечается, что на данный момент телеканал является одним из лидеров по охвату телевизионной аудитории в Тюменской области. С 1987 года по 2018 год у руля регионального ГТРК стоял Анатолий Омельчук.

В конце августа 2018 года сменился глава правительственного холдинга «Сибинформбюро», им стал Павел Девайкин.

Материалы по теме
Директор ГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук покидает телеканал
#Новости#Телевидение#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25