В Тюменской области завершился конкурс «Лучший учитель татарского языка»

Победитель состязания отправится в Казань и представит Тюменский регион на межрегиональном конкурсе «Лучший учитель татарского языка». Сообщается, что мероприятие пройдет в феврале следующего года. Остальные финалисты будут участвовать в конкурсе мастер-классов татарского языка в марте 2019 года.