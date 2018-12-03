В Тюменской области завершился конкурс «Лучший учитель татарского языка»

Все участники провели открытые уроки, семинары, делились опытом реализации программы изучения языка с помощью новейших технологий. По результатом отбора наилучшие показатели были продемонстрированы учителем Тюменского района Азалией Габдрахимовай. На втором месте представители Осиновской школы. Замыкает тройку лидеров представитель школы № 52 в Тюмени.
Победитель состязания отправится в Казань и представит Тюменский регион на межрегиональном конкурсе «Лучший учитель татарского языка». Сообщается, что мероприятие пройдет в феврале следующего года. Остальные финалисты будут участвовать в конкурсе мастер-классов татарского языка в марте 2019 года.