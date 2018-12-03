МВД РФ планирует упростить работу участковых в стране из-за недостатка кадров

На данный момент официально опубликован проект данного приказа. Отмечается, что в службе участковых не должно быть «необоснованных отвлечений», которые мешают оперативно выполнять обязательства сотрудника МВД. В частности участковые больше не будут проводить проверки по экономическим нарушениям, при совершении тяжких и особо тяжких преступлениях. Данные мероприятия будут выполнять сотрудники полиции соответствующих подразделений.