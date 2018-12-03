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МВД РФ планирует упростить работу участковых в стране из-за недостатка кадров

3 декабря 2018, 13:00
Фото: flickr.com
МВД РФ планирует в ближайшее время снизить нагрузку на городских участковых. Сообщается, что данное решение обусловлено дефицитом кадров в ведомстве.

На данный момент официально опубликован проект данного приказа. Отмечается, что в службе участковых не должно быть «необоснованных отвлечений», которые мешают оперативно выполнять обязательства сотрудника МВД. В частности участковые больше не будут проводить проверки по экономическим нарушениям, при совершении тяжких и особо тяжких преступлениях. Данные мероприятия будут выполнять сотрудники полиции соответствующих подразделений.

В МВД РФ отмечают, что основной работой участковых является профилактика противоправных действий. Ожидается, что новый приказ вступит в силу в мае следующего года.

Между тем в Московском профсоюзе полиции данный документ назвали «профанацией». Руководители организации заявляют, что для снижения нагрузки необходимо повысить укомплектованность штата.

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#Новости#Реформа МВД#МВД#Александр Мязин#Общество
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