Двое сотрудников мэрии Сургута погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

На 808 км федеральной автодороги трассы Тюмень — Ханты-Мансийск примерно в 18:25 1 декабря произошло ДТП в котором погибли 3 человека. По данным местного МВД водитель Hyundai Elantra, двигаясь в сторону Тюмени, не справился с управлением. В результате машина выехала на строчную полосу и врезалась в «Ниву». На данный момент два пассажира иномарки находятся в тяжелом состоянии в больнице.