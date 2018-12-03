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Двое сотрудников мэрии Сургута погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

3 декабря 2018, 10:48
Фото: МВД ХМАО
Двое сотрудников администрации Сургута погибли в серьезной автомобильной аварии 1 декабря под Нефтеюганском. Об этом стало известно 3 декабря.
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Тюмень

Сообщается, что чиновники работали в отделе анализа исполнения бюджета города и в МУП «Хозяйственно-эксплуатационное управление». Сотрудники горадминистрации в результате ДТП погибли до приезда скорой помощи. Глава Сургута Вадим Шувалов выразил соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших в аварии.

На 808 км федеральной автодороги трассы Тюмень — Ханты-Мансийск примерно в 18:25 1 декабря произошло ДТП в котором погибли 3 человека. По данным местного МВД водитель Hyundai Elantra, двигаясь в сторону Тюмени, не справился с управлением. В результате машина выехала на строчную полосу и врезалась в «Ниву». На данный момент два пассажира иномарки находятся в тяжелом состоянии в больнице.

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#Новости#Федеральная трасса#Тюмень#Югра#Александр Мязин#Происшествия
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