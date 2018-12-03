16-летняя школьница попала под колеса маршрутки в Тюмени

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информацию о наезде на пешехода и пояснили, что в результате ДТП пострадала 16-летняя тюменка, медики диагностировали у нее закрытый перелом ключицы. Всю необходимую помощь ей оказали в ОКБ №2, после чего пострадавшую направили на амбулаторное наблюдение.