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16-летняя школьница попала под колеса маршрутки в Тюмени

3 декабря 2018, 08:00
Фото: pixabay.com
В воскресенье, 2 декабря, на улице Луначарского в Тюмени произошло ДТП с наездом на пешехода. В результате произошедшего пострадала 16-летняя школьница.
Сюжет
Тюмень

В Госавтоинспекции пояснили, что юная тюменка переходила дорогу по пешеходному переходу в момент, когда ее сбила маршрутная «Газель». По какой причине водитель не заметил пешехода, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информацию о наезде на пешехода и пояснили, что в результате ДТП пострадала 16-летняя тюменка, медики диагностировали у нее закрытый перелом ключицы. Всю необходимую помощь ей оказали в ОКБ №2, после чего пострадавшую направили на амбулаторное наблюдение.

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#Новости#Тюменская область#Жертвы ДТП#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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