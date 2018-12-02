Выборы губернатора Тюменской области обошлись бюджету более чем в 700 млн рублей

Согласно озвученным данным, изначально планировалось потратить несколько больше, однако избиркому удалось сэкономить 5,5 млн рублей благодаря содействию органов местного самоуправления.
Большая часть потраченных средств (более 500 млн рублей) пошла на оплату работы членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также постоянных сотрудников аппаратов ИК. Еще около 27 млн рублей были потрачены на оплату иных работников, с которыми были заключены договоры (в том числе уборщицы, водители).
Видеонаблюдение на участках обошлось региональной казне в 60 млн рублей, транспортные и командировочные расходы - в 42 млн рублей, информирование избирателей - 22 млн рублей, еще 5 млн рублей ушли на изготовление бюллетеней и канцелярию.
В целом, на каждого избирателя, принявшего участие в голосовании, было потрачено по 657 рублей.
В декабре отчет избиркома будет утвержден Тюменской областной Думой. С этого момента выборы губернатора будут считаться завершёнными.