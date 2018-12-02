Выборы губернатора Тюменской области обошлись бюджету более чем в 700 млн рублей

Большая часть потраченных средств (более 500 млн рублей) пошла на оплату работы членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также постоянных сотрудников аппаратов ИК. Еще около 27 млн рублей были потрачены на оплату иных работников, с которыми были заключены договоры (в том числе уборщицы, водители).