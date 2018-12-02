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В Тюмени проходит Кубок России по лыжным гонкам среди слепых спортсменов

2 декабря 2018, 12:03
Фото: ЦСП72
С 1 декабря в Тюмени проходит Кубок России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. В субботу определились сильнейшие в спринте классическим стилем на дистанции 1,4 км у женщин и 1,7 км у мужчин. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки.
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Тюмень

Станислав Чохлаев (ведущий Олег Колодийчук) стал первым среди мужчин. Представители Московской и Тульской областей Владимир Удальцов (ведущий – Руслан Богачев) и москвич Александр Артемов (ведущий – Илья Черепанов) поделили второе место.

Лучший результат у спортсменок показала представительница Тульской области Анна Панферова (ведущий – Андрей Жуков). Тюменские лыжницы забрали серебро - Вера Хлызова (ведущая – Наталья Якимова). Спортсменка ЦСП72 Марина Галицина (ведущий – Максим Пирогов) - на третьем месте.

2 декабря спортсмены соревнуются в спринте. Спортсменки преодолевают 6 км, мужчины – 7,5 км.

#Новости#Спортсмены#Биатлон#Тюменская область#Тюмень#Юлия Глазова#Спорт
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