В Тюмени проходит Кубок России по лыжным гонкам среди слепых спортсменов

Станислав Чохлаев (ведущий Олег Колодийчук) стал первым среди мужчин. Представители Московской и Тульской областей Владимир Удальцов (ведущий – Руслан Богачев) и москвич Александр Артемов (ведущий – Илья Черепанов) поделили второе место.
Лучший результат у спортсменок показала представительница Тульской области Анна Панферова (ведущий – Андрей Жуков). Тюменские лыжницы забрали серебро - Вера Хлызова (ведущая – Наталья Якимова). Спортсменка ЦСП72 Марина Галицина (ведущий – Максим Пирогов) - на третьем месте.
2 декабря спортсмены соревнуются в спринте. Спортсменки преодолевают 6 км, мужчины – 7,5 км.