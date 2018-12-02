В Тюмени проходит Кубок России по лыжным гонкам среди слепых спортсменов

С 1 декабря в Тюмени проходит Кубок России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. В субботу определились сильнейшие в спринте классическим стилем на дистанции 1,4 км у женщин и 1,7 км у мужчин. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки.

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