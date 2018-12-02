Молодым тюменским специалистам планируют предоставлять земельные участки на селе

Ко второму-третьему чтению в законе будет предусмотрено выделение уже пригодных для строительства площадок, где будут дорога, вода и электричество. Кроме того, все участки будут располагаться вблизи школ и учреждений здравоохранения. Предполагается, что земля будет выделяться без использования торгов, а значит, у получателя будет возможность выбора. Закон будет действовать практически на всей территории юга области, кроме Тюменского района.