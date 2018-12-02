nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Молодым тюменским специалистам планируют предоставлять земельные участки на селе

2 декабря 2018, 07:43
Фото: pixabay.com
Соответствующий закон готовится к принятию во втором чтении.

В общий перечень необходимых на селе профессий попадут более 100 специальностей в различных экономических сферах, сообщил депутат областной Думы, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин.

Ко второму-третьему чтению в законе будет предусмотрено выделение уже пригодных для строительства площадок, где будут дорога, вода и электричество. Кроме того, все участки будут располагаться вблизи школ и учреждений здравоохранения. Предполагается, что земля будет выделяться без использования торгов, а значит, у получателя будет возможность выбора. Закон будет действовать практически на всей территории юга области, кроме Тюменского района.

Участок можно будет перевести в собственность через шесть лет при условии, что на нем появятся постройки, а владелец продолжит работу по своему направлению в данном районе.

Принятие закона в третьем, окончательном, чтении планируется в феврале 2019 года.

Материалы по теме
Молодые тюменские специалисты бюджетной сферы получили жилье
#Новости#Тюменская областная Дума#Молодые специалисты#Тюмень#Алена Печур#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25