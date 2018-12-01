Тюменский экоактивист провел пикет у администрации президента в Москве

Пикет тюменский экоактивист Дмитрий Велижанин провел у здания администрации президента в Москве 29 ноября. После акции он обратился к главе государства с письменной жалобой, попросив проверить законность принимаемых региональными властями решений и выяснить, каким образом территорию охраняемого ландшафта могли отдать под застройку.
Проект будущего студгородка уже разработан: это целый комплект зданий с подземной парковкой.
С 1990 года территории лога присвоен охранный статус. В 2016 году, после публичных слушаний, в которых приняли участие 14 человек, назначение земли изменили. Вид разрешенного использования этой территории теперь ОД-2 — зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций. В тюменской прокуратуре уверены в незаконности такого решения и указывают на нарушения сроков при проведении публичных слушаний.
Дмитрий Велижанин уверен: ситуация может измениться только в том случае, когда о проблеме все узнают и заговорят.
В октябре экоактивисты начали самостоятельно обустраивать лог, посадив там дуб, болотные ирисы, девичий виноград и садовую землянику.