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Тюменский экоактивист провел пикет у администрации президента в Москве

1 декабря 2018, 05:26
Фото: Дмитрий Велижанин
Цель пикета: остановить строительство студгородка в логу реки Тюменки.
Сюжет
Тюмень

Пикет тюменский экоактивист Дмитрий Велижанин провел у здания администрации президента в Москве 29 ноября. После акции он обратился к главе государства с письменной жалобой, попросив проверить законность принимаемых региональными властями решений и выяснить, каким образом территорию охраняемого ландшафта могли отдать под застройку.

Проект будущего студгородка уже разработан: это целый комплект зданий с подземной парковкой.

С 1990 года территории лога присвоен охранный статус. В 2016 году, после публичных слушаний, в которых приняли участие 14 человек, назначение земли изменили. Вид разрешенного использования этой территории теперь ОД-2 — зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций. В тюменской прокуратуре уверены в незаконности такого решения и указывают на нарушения сроков при проведении публичных слушаний.

Дмитрий Велижанин уверен: ситуация может измениться только в том случае, когда о проблеме все узнают и заговорят.

В октябре экоактивисты начали самостоятельно обустраивать лог, посадив там дуб, болотные ирисы, девичий виноград и садовую землянику.

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#Новости#Активисты#Река Тюменка#Экология#Тюмень#Алена Печур#Общество
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