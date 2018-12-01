Тюменский экоактивист провел пикет у администрации президента в Москве

С 1990 года территории лога присвоен охранный статус. В 2016 году, после публичных слушаний, в которых приняли участие 14 человек, назначение земли изменили. Вид разрешенного использования этой территории теперь ОД-2 — зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций. В тюменской прокуратуре уверены в незаконности такого решения и указывают на нарушения сроков при проведении публичных слушаний.