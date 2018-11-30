Тюменский режиссер Шамиль Агаев закончил фестивальный год с 12 призами

В списке работ режиссера, которые были признаны лучшими - социальный ролик о жестоком обращении с животными «Несчастный случай», ролики «Воруют только лузеры», короткометражка «Не по регламенту», а также ролик «Вы – достойный пример», благодаря которому Шамиль Агаев получил за свою работу семь наград.