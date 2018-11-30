Тюменский режиссер Шамиль Агаев закончил фестивальный год с 12 призами

В списке работ режиссера, которые были признаны лучшими - социальный ролик о жестоком обращении с животными «Несчастный случай», ролики «Воруют только лузеры», короткометражка «Не по регламенту», а также ролик «Вы – достойный пример», благодаря которому Шамиль Агаев получил за свою работу семь наград.
По словам самого режиссера, его ролики и короткометражные фильмы также пользуются популярностью среди интернет-пользователей. Одно из таких видео набрало порядка 1,5 миллионов просмотров.
Среди известных кинематографистов, которые признали работы Шамиля Агаева лучшими - Федор Бондарчук, Андрей Мерзликин, автор фильма «Реквием по мечте» Даррен Аронофски и другие известные режиссеры, сценаристы и продюсеры.