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Тюменский режиссер Шамиль Агаев закончил фестивальный год с 12 призами

30 ноября 2018, 05:00
Фото: pixabay.com
Режиссер и сценарист из Тюмени Шамиль Агаев получил за последний месяц сразу четыре награды кинофестивалей и конкурсов социальной рекламы. За текущий год он был удостоен призами на 12 фестивалях.
Сюжет
Тюмень

В списке работ режиссера, которые были признаны лучшими - социальный ролик о жестоком обращении с животными «Несчастный случай», ролики «Воруют только лузеры», короткометражка «Не по регламенту», а также ролик «Вы – достойный пример», благодаря которому Шамиль Агаев получил за свою работу семь наград.

По словам самого режиссера, его ролики и короткометражные фильмы также пользуются популярностью среди интернет-пользователей. Одно из таких видео набрало порядка 1,5 миллионов просмотров.

Среди известных кинематографистов, которые признали работы Шамиля Агаева лучшими - Федор Бондарчук, Андрей Мерзликин, автор фильма «Реквием по мечте» Даррен Аронофски и другие известные режиссеры, сценаристы и продюсеры.

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#Новости#Шамиль Агаев#Кинематограф#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Культура
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