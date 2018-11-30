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Неизвестные выманили у 46-летней тоболячки 2,5 млн рублей

30 ноября 2018, 10:28
Фото: flickr.com
46-летняя Тоболячка отдала несколько миллионов рублей злоумышленникам. На данный момент мошенников ищет полиция.

Сообщается, что пострадавшая решила заказать в онлайн-магазине косметику. Через некоторое время ей позвонили. Неизвестный рассказал, что тоболячка пользуется опасной косметикой, которая может вызвать аллергию и кожные заболевания. Пострадавшая может получить компенсацию в 500 000 рублей, однако для получения денег необходимо уплатить компенсационный взнос в размере 63 000 рублей.

В результате потерпевшая перевела указанную сумму на банковские карты злоумышленников. Через некоторое время неизвестные сообщили, что сумма компенсации увеличилась из-за роста курса доллара до 900 000 рублей. Для получения денег необходимо оплатить разницу в 89 000 рублей. Далее в течение месяца неизвестные под различными предлогами выманили у потерпевшей около 2 500 000 рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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#Новости#Тюменская область#Тобольск#Александр Мязин#Происшествия
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