Неизвестные выманили у 46-летней тоболячки 2,5 млн рублей

Сообщается, что пострадавшая решила заказать в онлайн-магазине косметику. Через некоторое время ей позвонили. Неизвестный рассказал, что тоболячка пользуется опасной косметикой, которая может вызвать аллергию и кожные заболевания. Пострадавшая может получить компенсацию в 500 000 рублей, однако для получения денег необходимо уплатить компенсационный взнос в размере 63 000 рублей.