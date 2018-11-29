Полиция Германии обыскивает офисы Deutsche Bank. Это может быть связанно Россией

Изъятие банковских документов проводит 170 сотрудников силовых служб Германии. Сообщается, что поводом для расследования стало дело об отмывании денежных средств связанное с «панамским досье». Официальные представители Deutsche Bank сообщили, что будут сотрудничать со следствием.
Отмечается, что стоянка в штаб-квартире банка полностью оцеплена полицией. Для изъятия документов прибыло несколько фургонов. Акции банка 29 ноября упали на 4%.
Отмечается, что над «панамским досье» было опубликовано в 2016 году, над расследованием работали сотни журналистов в ЕС и США. В частности после изучения данных документов стало известно о предоставлении кредитов структурам Ролдугина на сотни миллионов долларов и пожертвований от российских бизнесменов. По данным «Новой газеты», офшорным компаниям принадлежал контроль за крупнейшим подрядчиком РЖД по строительству новой ветки БАМа.
Обыск проходит после скандала в Эстонии, где в середине 2018 года Danske Bank обвинили в отмывании 30 млрд долларов из России.