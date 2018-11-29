Полиция Германии обыскивает офисы Deutsche Bank. Это может быть связанно Россией

Отмечается, что над «панамским досье» было опубликовано в 2016 году, над расследованием работали сотни журналистов в ЕС и США. В частности после изучения данных документов стало известно о предоставлении кредитов структурам Ролдугина на сотни миллионов долларов и пожертвований от российских бизнесменов. По данным «Новой газеты», офшорным компаниям принадлежал контроль за крупнейшим подрядчиком РЖД по строительству новой ветки БАМа.