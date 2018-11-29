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Полиция Германии обыскивает офисы Deutsche Bank. Это может быть связанно Россией

29 ноября 2018, 13:30
Фото: Michael Probst / AP
СМИ Европы сообщают, что в Deutsche Bank пришли следователи. Они изымают документацию связанную с «панамским досье» в штаб-квартире банка во Франкфурте и других подразделениях.

Изъятие банковских документов проводит 170 сотрудников силовых служб Германии. Сообщается, что поводом для расследования стало дело об отмывании денежных средств связанное с «панамским досье». Официальные представители Deutsche Bank сообщили, что будут сотрудничать со следствием.

Отмечается, что стоянка в штаб-квартире банка полностью оцеплена полицией. Для изъятия документов прибыло несколько фургонов. Акции банка 29 ноября упали на 4%.

Отмечается, что над «панамским досье» было опубликовано в 2016 году, над расследованием работали сотни журналистов в ЕС и США. В частности после изучения данных документов стало известно о предоставлении кредитов структурам Ролдугина на сотни миллионов долларов и пожертвований от российских бизнесменов. По данным «Новой газеты», офшорным компаниям принадлежал контроль за крупнейшим подрядчиком РЖД по строительству новой ветки БАМа.

Обыск проходит после скандала в Эстонии, где в середине 2018 года Danske Bank обвинили в отмывании 30 млрд долларов из России.

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#Новости#Отмывание доходов#Банки#Александр Мязин#Политика
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