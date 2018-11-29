Брилёв вошел в общественные советы при МВД и Минобороны РФ имея второе гражданство

Тележурналист Сергей Брилёв недавно подтвердил, что у него есть гражданство Великобритании с 2001 года. Эксперты отмечают, что данный факт ставит под вопрос законности его пребывания в общественном совете при МВД РФ и при министерстве обороны России.

С 2011 по 2013 год Брилёв был членом первого состава общественного совета МВД. В 2011 году в стране действовал указ президента о запрете лицам имеющим подданство в другой стране быть членами данного совета. В 2016 году Брилёв получил членство в совете при Минобороны РФ. В результате тележурналист с двойным гражданством смог дважды обойти законодательство РФ и указ президента. Между тем ситуацию с гражданством Великобритании у Брилёва прокомментировал Дмитрий Песков. В частности он отметил, что данный факт не является поводом для критики. Более того, пресс-секретарь отметил, что президент РФ хорошо знает телеведущего. Материалы по теме Сергей Брилёв подтвердил слова Навального о наличии гражданства Британии