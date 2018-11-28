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Тюменцам рассказали, сколько нужно употреблять граммов сахара в день

28 ноября 2018, 05:08
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
В Тюмени был организован консультационно-диагностический пункт по выявлению и коррекции факторов риска развития сахарного диабета. Также присутствующим рассказали о том, сколько нужно употреблять граммов сахара в день.
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Тюмень

По словам врача-методиста Областного Центра медицинской профилактики Людмилы Трошевой, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 50 граммов сахара в день. Причем речь идет не только о продукте в чистом виде, который добавляют в чай, кофе. Сахар содержится даже в тех продуктах, сладость которых мы не чувствуем. Например в некоторых видах колбас, алкоголе, кетчупе.

Злоупотребление сахаром, который не содержит в себе витаминов и минеральных веществ, может привести к таким заболеваниям как ожирение, сахарный диабет, повышению уровня холестерина крови, повышенному артериальному давлению.

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#Новости#Сахарный диабет#Здоровье#Тюменская область#Ожирение#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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