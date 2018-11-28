Тюменцам рассказали, сколько нужно употреблять граммов сахара в день

По словам врача-методиста Областного Центра медицинской профилактики Людмилы Трошевой, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 50 граммов сахара в день. Причем речь идет не только о продукте в чистом виде, который добавляют в чай, кофе. Сахар содержится даже в тех продуктах, сладость которых мы не чувствуем. Например в некоторых видах колбас, алкоголе, кетчупе.