Спикер гордумы Тюмени объяснил, почему отказал общественникам

Обращаясь к избирателям Заболотный заявил: «Давайте вместе решать, как улучшить жизнь горожан. Для этого у нас с Вами есть несколько механизмов. Во-первых, у Вас есть свой депутат. Во-вторых, на сайте Думы открыт раздел «Предложения в проекты решений Думы». В-третьих, это публичные слушания. И, в-четвертых, это наши постоянные комиссии».