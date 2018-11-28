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Спикер гордумы Тюмени объяснил, почему отказал общественникам

28 ноября 2018, 12:40
Фото: Пресс-служба Тюменской гордумы
Председатель тюменской гордумы Евгений Заболотный пояснил, почему 31 октября 2018 года отказался предоставлять слово трем общественникам. Тюменцы заранее записались, но выступить им не дали.
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Тюмень

Обращаясь к избирателям Заболотный заявил: «Давайте вместе решать, как улучшить жизнь горожан. Для этого у нас с Вами есть несколько механизмов. Во-первых, у Вас есть свой депутат. Во-вторых, на сайте Думы открыт раздел «Предложения в проекты решений Думы». В-третьих, это публичные слушания. И, в-четвертых, это наши постоянные комиссии».

Далее председатель тюменской гордумы заявляет, что во всех случаях ставил вопрос о предоставлении слова общественникам на голосование. Городские депутаты проголосовали против их выступления. Отмечается, что новый порядок был принят на том же заседании.

Более того, на выступление заявителя отводится до 3-х минут. По мнению Заболотного, этого времени недостаточно для детального обсуждения вопроса. Необходима экспертная оценка.

Евгений Заболотный высказал мнение, что новые изменения в регламент, которые могут запретить выступления отдельных горожан, являются демократичными. Ранее председатель мог дать право на выступление, но мог и отказать. На данный момент это решают городские депутаты.

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