Спикер гордумы Тюмени объяснил, почему отказал общественникам

Обращаясь к избирателям Заболотный заявил: «Давайте вместе решать, как улучшить жизнь горожан. Для этого у нас с Вами есть несколько механизмов. Во-первых, у Вас есть свой депутат. Во-вторых, на сайте Думы открыт раздел «Предложения в проекты решений Думы». В-третьих, это публичные слушания. И, в-четвертых, это наши постоянные комиссии».
Далее председатель тюменской гордумы заявляет, что во всех случаях ставил вопрос о предоставлении слова общественникам на голосование. Городские депутаты проголосовали против их выступления. Отмечается, что новый порядок был принят на том же заседании.
Более того, на выступление заявителя отводится до 3-х минут. По мнению Заболотного, этого времени недостаточно для детального обсуждения вопроса. Необходима экспертная оценка.
Евгений Заболотный высказал мнение, что новые изменения в регламент, которые могут запретить выступления отдельных горожан, являются демократичными. Ранее председатель мог дать право на выступление, но мог и отказать. На данный момент это решают городские депутаты.