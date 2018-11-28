Росгвардия будет охранять губернатора Тюменской области за 12 млн рублей

Отмечается, что ФГУП – единственная организация, которая подала заявку. В 2019 году Росгвардия обязуется охранять загородную резиденцию губернатора Тюменской области на берегу озера Лебяжьего и дом приемов. Данные мероприятия будут проходить в рамках «обеспечения антитеррористической защищенности».
Стоит отметить, что представительский комплекс дома приемов отвечает за визиты VIP-гостей, фуршеты и культурную программу.
В начале ноября управделами правительства региона объявило тендер на обустройство и очистку озера Лебяжьего. Объект планировалось наполнить ценными породами руб. Стоимость контракта, который предлагалось заключить с поставщиком услуг, мог составить 500 000 000 рублей. В результате возникшего резонанса аукцион был отменен.