Росгвардия будет охранять губернатора Тюменской области за 12 млн рублей

Отмечается, что ФГУП – единственная организация, которая подала заявку. В 2019 году Росгвардия обязуется охранять загородную резиденцию губернатора Тюменской области на берегу озера Лебяжьего и дом приемов. Данные мероприятия будут проходить в рамках «обеспечения антитеррористической защищенности».