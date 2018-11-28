«Фармасинтез-Тюмень» получит 480 млн рублей от Минпромторга на производство лекарств

Сообщается, что завод планирует выпуск гормональных препаратов для лечения женского бесплодия при заместительной терапии или гинекологических заболеваниях.
Минпромторг сообщает, что ФРБ согласовало выделение 5,8 млрд рублей для 14 бизнес-проектов в России.
С 2015 года ООО «Фармасинтез-Тюмень» вложило в модернизацию производства 800 000 000 рублей. В планах компании начать производство гормональных препаратов в 2020 году. Экономисты оценивают инвестиции в 2,25 млрд рублей. При этом срок окупаемости составит 5,5 лет.
На данный момент организация выпускает инфузионные растворы. В 2018 году производители планируют выйти на объемы выручки в 5 млрд рублей.