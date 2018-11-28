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«Фармасинтез-Тюмень» получит 480 млн рублей от Минпромторга на производство лекарств

28 ноября 2018, 10:30
Фото: Фармасинтез
Фонд развития промышленности предоставил кредит ООО «Фармасинтез-Тюмень» в размере 479 400 000 рублей. Заёмные средства необходимы для покупки нового оборудования и расширения производства.
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Тюмень

Сообщается, что завод планирует выпуск гормональных препаратов для лечения женского бесплодия при заместительной терапии или гинекологических заболеваниях.

Минпромторг сообщает, что ФРБ согласовало выделение 5,8 млрд рублей для 14 бизнес-проектов в России.

С 2015 года ООО «Фармасинтез-Тюмень» вложило в модернизацию производства 800 000 000 рублей. В планах компании начать производство гормональных препаратов в 2020 году. Экономисты оценивают инвестиции в 2,25 млрд рублей. При этом срок окупаемости составит 5,5 лет.

На данный момент организация выпускает инфузионные растворы. В 2018 году производители планируют выйти на объемы выручки в 5 млрд рублей.

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#Новости#Производство#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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