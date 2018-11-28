«Фармасинтез-Тюмень» получит 480 млн рублей от Минпромторга на производство лекарств

С 2015 года ООО «Фармасинтез-Тюмень» вложило в модернизацию производства 800 000 000 рублей. В планах компании начать производство гормональных препаратов в 2020 году. Экономисты оценивают инвестиции в 2,25 млрд рублей. При этом срок окупаемости составит 5,5 лет.