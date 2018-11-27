"Все по 499 тыс. рублей!" Или почему в госзакупках не любят круглые суммы

Мы им предложили объединить закупку на весь год, мотивируя тем, что так будет дешевле. Мы подозревали, что у заведующей был какой-то личный интерес, но оказалось все проще. Они просто боялись заключать договоры с новыми поставщиками. Когда их департамент пнул, они отторгавались одной закупкой на год у того же поставщика, но не 4 раза по 499 тысяч, а один раз за 800 тысяч рублей. Александр Шемякин, ТРОО «Народный контроль».