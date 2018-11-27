"Все по 499 тыс. рублей!" Или почему в госзакупках не любят круглые суммы

Часто закупки с ценой ниже 500 тыс. рублей называются запросом котировок. По Федеральному закону 223, заказчик направляет запросы о проведении тендера ограниченному числу поставщиков и принимает от них ценовые предложения. Если заявки подали меньше трех поставщиков, можно производить закупку у единственного. Главным условием такой сделки является цена, которая не должна превышать 500 тыс. рублей.
Чтобы законно закупиться у единственного поставщика, госучреждения совершают несколько однотипных закупок, не превышающих 500 тыс. рублей.
С подобным примером столкнулись общественники "Народного Контроля" в детском саду Тюмени, который, к слову, уже не существует из-за реорганизации. Руководство учреждения проводило закупку продуктов питания каждый квартал на 499 тыс. рублей.
Мы им предложили объединить закупку на весь год, мотивируя тем, что так будет дешевле. Мы подозревали, что у заведующей был какой-то личный интерес, но оказалось все проще. Они просто боялись заключать договоры с новыми поставщиками. Когда их департамент пнул, они отторгавались одной закупкой на год у того же поставщика, но не 4 раза по 499 тысяч, а один раз за 800 тысяч рублей. Александр Шемякин, ТРОО «Народный контроль».
Как считает, эксперт такую схему закупок чаще всего используют детские сады и школы. Мы посмотрели на сайте госзакупок тендеры суммой от 480 до 499 тыс. рублей и нашли очень интересные совпадения.
Например, лицей №81 города Тюмени закупает учебную литературу у единственного поставщика двумя разными закупками, сумма каждой 499 тыс. рублей. При этом в документах закупок есть готовые договоры со списком литературы. Оба списка пронумерованы, и если в первом учебники с 1 по 58, то во втором договоре список продолжается с номера 138, видимо, затерялась где-то еще одна закупка. Учебную литературу в обоих случаях нужно поставить до 19 декабря 2019 года. Также лицей закупает компьютерное оборудование за 499 тыс. рублей.
Подобных примеров в регионе достаточно. Тюменская областная служба экстренного реагирования проводит закупку двух типов пожарных рукавов.
167 штук за 2 980 рублей общей стоимостью 497 тыс. рублей и 35 штук по 13950 рублей общей стоимостью 488 тыс. рублей.
Обе закупки размещены 15 ноября. Кроме этого они закупают 20 выдвижных лестниц на сумму 499 тыс. рублей.
И в Югре об этой схеме знают и не пренебрегают ею пользоваться. Так, для вывоза снега с автомобильных дорог муниципального образования города Нягани в 2018 году Управление городского хозяйства разделило закупки на несколько этапов (3,4,5,6 этап).
Четыре закупки по 496 327,22 рубля все в один день - 21 ноября.
Срок предоставления услуги – с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2018 года включительно для всех этапов.
В этом же округе бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий», проводит две закупки 495 тыс. рублей и 480 тыс. рублей. Приобретают извещатели охранные и охранно-пожарные: одна закупка 165 устройств Esmi 22051E и 160 устройств ИП 212-131 цена обоих устройств за штуку одинаковая 2 530 рублей.
Как оказалось, это просто два разных названия одного и того же устройства. Дополнительные устройства также в обеих закупках по одинаковым ценам 470 рублей. Закупки размещены 20 ноября.
И на Ямале муниципальные образования пользуются подобной схемой. В столице ЯНАО администрация Салехарда объявила две закупки по 499 тыс. рублей на установку и демонтаж новогодних елей.
У обеих закупок идентичное техническое задание, в котором прописаны сроки установки и демонтажа, но место установки елей в Салехарде скрыто за формулировкой «место указывает заказчик».
Обе закупки размещены в один день 19 ноября.
Администрация Ямальского района проводит сразу 4 закупки приставок к телевизорам для приема цифрового эфирного телесигнала в формате DVB-Т2. Как известно, с 1 января 2019 года все вещание в России переходит на цифровой формат. Всего планируют закупить 1313 приставок. По 1 500 рублей каждая. Все закупки опубликованы в один день, стоимость каждой не превышает 500 тыс. рублей. Единственное отличие закупок -это адреса поставки устройств: города Лабытнанги и Салехард, села Яр-Сале и Сюнай-Сале Ямальского района.
Встречаются такие закупки и не только в муниципалитетах, но и в федеральных учреждениях.
Например, «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» проводит закупку топлива – поставка нефтепродуктов с использованием топливных электронных карт.
Так, две закупки касаются приобретения дизельного топлива – 9 233 литра каждая по 499 966,95 рублей. Закупки были размещены 8 и 9 ноября.
А также четыре закупки на приобретение бензина АИ-92 – 11 695 литров каждая за 499 961,25 рублей. Закупки были размещены две 6 ноября, остальные 8 ноября.
Формально, это законно, потому что так прописано в положении, но если будут рассматривать в УФАСе, в суде, что это однотипные закупки, что одно и тоже закупается, то это будет нарушении 223 закона. 3 статья закона говорит о принципах торгов, один из которых является экономия средств и эффективное их использование. Если одну закупку провести выгодней чем 4, то почему это не делается?Александр Шемякин.