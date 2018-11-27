Проверка полисов ОСАГО через камеры ГИБДД вновь откладывается уже 2 года

Специалисты ЦОДД отмечают, что в МВД и РСА не могут совместить базы данных страховщиков и ГИБДД. При этом примерная дата начала работы эксперимента неизвестна. Эксперты ЦОДД подчеркивают, что с их стороны проведены все необходимые процедуры для запуска проекта.