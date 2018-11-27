Проверка полисов ОСАГО через камеры ГИБДД вновь откладывается уже 2 года

Специалисты ЦОДД отмечают, что в МВД и РСА не могут совместить базы данных страховщиков и ГИБДД. При этом примерная дата начала работы эксперимента неизвестна. Эксперты ЦОДД подчеркивают, что с их стороны проведены все необходимые процедуры для запуска проекта.
Отметим, что автомобилисты без полиса ОСАГО вынуждены платить штраф в 800 рублей, в течении 20 дней оплату можно провести со скидкой в 50%.
Запуск данной системы фиксации нарушения откладывался несколько раз. Ранее автофиксация нарушения должна была начать работу 1 сентября 2018 года. Систему предполагалось запустить в 2016 и 2017 году.