nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Проверка полисов ОСАГО через камеры ГИБДД вновь откладывается уже 2 года

27 ноября 2018, 12:57
Фото: flickr.com
В Москве представитель Центра организации дорожного движения пообещал, что в ноябре 2018 года автоматические камеры ГИБДД начнут вычислять машины без полиса ОСАГО, однако месяц заканчивается, а работы по настройке системы не проведены.

Специалисты ЦОДД отмечают, что в МВД и РСА не могут совместить базы данных страховщиков и ГИБДД. При этом примерная дата начала работы эксперимента неизвестна. Эксперты ЦОДД подчеркивают, что с их стороны проведены все необходимые процедуры для запуска проекта.

Отметим, что автомобилисты без полиса ОСАГО вынуждены платить штраф в 800 рублей, в течении 20 дней оплату можно провести со скидкой в 50%.

Запуск данной системы фиксации нарушения откладывался несколько раз. Ранее автофиксация нарушения должна была начать работу 1 сентября 2018 года. Систему предполагалось запустить в 2016 и 2017 году.

Материалы по теме
Полисы ОСАГО могут подорожать с 1 сентября 2019 года на 30%Страховая и водительская истории напрямую отразятся на стоимости ОСАГО
#Новости#ОСАГО#Камеры видеофиксации#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25