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Приставы доставили тюменца в суд в наручниках. Он не заплатил 420 т рублей алиментов

27 ноября 2018, 11:30
Фото: flickr.com
Судебные приставы региона в принудительном порядке доставили в отдел жителя Тюмени, который задолжал 420 000 рублей алиментов. Неплательщику предложили поехать в суд, но он отказался.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники УФССП области вывели должника на улицу для сопровождения, однако он попытался убежать. В результате судебные приставы вынуждены были надеть на злоумышленника наручники и привезли его в зал суда. После необходимых процедур и разбирательств судья назначил подозреваемому 10 суток ареста.

На данный момент в регионе проживает почти 300 000 должников, а общая сумма задолженности составляет около 30 млрд рублей. При этом население области составляет почти 1 400 000 человек, почти каждый 5-ый житель должен кому-либо.

В ноябре 2018 года судебные приставы взыскали 13 000 000 рублей, которые тюменец задолжал бывшей жене при разводе.

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#Новости#Алименты#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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