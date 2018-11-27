Приставы доставили тюменца в суд в наручниках. Он не заплатил 420 т рублей алиментов

Сотрудники УФССП области вывели должника на улицу для сопровождения, однако он попытался убежать. В результате судебные приставы вынуждены были надеть на злоумышленника наручники и привезли его в зал суда. После необходимых процедур и разбирательств судья назначил подозреваемому 10 суток ареста.
На данный момент в регионе проживает почти 300 000 должников, а общая сумма задолженности составляет около 30 млрд рублей. При этом население области составляет почти 1 400 000 человек, почти каждый 5-ый житель должен кому-либо.
В ноябре 2018 года судебные приставы взыскали 13 000 000 рублей, которые тюменец задолжал бывшей жене при разводе.