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Фестиваль профессий «Билет в будущее» посетили несколько тысяч тюменских школьников

27 ноября 2018, 08:00
Фото: Департамент образования и науки Тюменской области
Порядка четырех тысяч тюменских школьников посетили фестиваль профессий «Билет в будущее», который проходил в музейном комплексе имени Словцова.

В рамках фестиваля будущим выпускникам рассказывали о профессии учителя, врача, дизайнера, специалиста IT сферы, агронома, энергетика. Мастер-классы вели люди, которые сами работают в сферах, о которых рассказывали школьникам.

Губернатор Тюменской области Александр Моор высоко оценил фестиваль, который в этом году впервые прошел в семи субъектах РФ. По его словам, школьники на «Билете в будущее» смогли познакомиться с перспективными и востребованными профессиями.

Также Александр Моор подчеркнул, что прошедший в Тюменской области фестиваль профессий «Билет в будущее» станет отличным стартом для профессионального самоопределения подрастающего поколения.

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