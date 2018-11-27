Фестиваль профессий «Билет в будущее» посетили несколько тысяч тюменских школьников

В рамках фестиваля будущим выпускникам рассказывали о профессии учителя, врача, дизайнера, специалиста IT сферы, агронома, энергетика. Мастер-классы вели люди, которые сами работают в сферах, о которых рассказывали школьникам.
Губернатор Тюменской области Александр Моор высоко оценил фестиваль, который в этом году впервые прошел в семи субъектах РФ. По его словам, школьники на «Билете в будущее» смогли познакомиться с перспективными и востребованными профессиями.
Также Александр Моор подчеркнул, что прошедший в Тюменской области фестиваль профессий «Билет в будущее» станет отличным стартом для профессионального самоопределения подрастающего поколения.