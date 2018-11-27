nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бывший губернатор ЯНАО предлагает украсить промышленные трубы ночной подсветкой

27 ноября 2018, 10:49
Фото: кадр youtube
Министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин предложил украсить ночной подсветкой трубы, которые выбрасывают вредные вещества в Красноярске. В «Новой Газете» назвали эти заявления продолжением «парада блистательных высказываний российских чиновников».

На данный момент Красноярск – город миллионник, который находится в списке самых загрязненных в России. Красноярский край в целом лидирует среди регионов по объему выбросов загрязняющих веществ. По данным Министерства экологии в 2017 году в воздух региона выброшено около 2 400 000 тонн вредных веществ.

По мнению Кобылкина, бывшего губернатора ЯНАО, огромное количество труб в городе необходимо украсить иллюминацией к Универсиаде, чтобы улучшить внешний вид.

«Добавьте немножко этим трубам какой-то эффект дополнительный. Хорошо?», спрашивает местных чиновников министр экологии РФ.

Губернатор края пообещал Кобылкину доложить, какие трубы будут подсвечены в Красноярске. Министр экологии не предлагал улучшения экологической обстановки в городе.

Материалы по теме
Саратовский министр заявила, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей
#Новости#Министр#Красноярск#Александр Мязин#Политика#Видео
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25