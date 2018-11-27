Бывший губернатор ЯНАО предлагает украсить промышленные трубы ночной подсветкой

На данный момент Красноярск – город миллионник, который находится в списке самых загрязненных в России. Красноярский край в целом лидирует среди регионов по объему выбросов загрязняющих веществ. По данным Министерства экологии в 2017 году в воздух региона выброшено около 2 400 000 тонн вредных веществ.
По мнению Кобылкина, бывшего губернатора ЯНАО, огромное количество труб в городе необходимо украсить иллюминацией к Универсиаде, чтобы улучшить внешний вид.
«Добавьте немножко этим трубам какой-то эффект дополнительный. Хорошо?», спрашивает местных чиновников министр экологии РФ.
Губернатор края пообещал Кобылкину доложить, какие трубы будут подсвечены в Красноярске. Министр экологии не предлагал улучшения экологической обстановки в городе.