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Большинство россиян не хотят эмигрировать из страны

27 ноября 2018, 05:30
Фото: pixabay.com
Социологи провели опрос и выяснили, какой процент жителей России хочет эмигрировать в другие страны. Согласно исследованию, таких граждан насчитывается всего 12%.

Еще 88% опрошенных заявили, что не хотели бы жить в другой стране. Больше всего желающих эмигрировать из России в возрастной группе от 18 до 24 лет. Среди граждан старше 45 лет возможность эмиграции допускают всего 10% опрошенных.

Среди тех, кто хочет навсегда уехать из России большинство задумывается о переезде в страны Европы. Лидером является Германия, туда хотят эмигрировать 16% респондентов, на втором месте идет США с 13%. 7% респондентов заявили социологам, что хотели бы переехать жить в Италию, об Испании в качестве страны для постоянного места жительства мечтают 4% опрошенных.

Аналогичный социологический опрос проводился и ранее, так в 2015 году о желании навсегда переехать из России в другую страну заявляли 8% респондентов.

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