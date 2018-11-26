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Жители дома на улице Московский тракт сообщают о частых отключениях горячей воды

26 ноября 2018, 14:14
Фото: ЧС Тюмень
Жители Тюмени сообщают, что из-за очередной аварии на улице Московский тракт, 108 вновь отключили горячую воду и отопление. Сообщается, что технические работы будут закончены 27 ноября в 07:00.
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Тюмень

По словам местных жителей, теплые батареи и горячая вода была в домах около 2 недель с 1 октября. Все остальное время были различные отключения и ремонтные работы. Между тем УК «Запад» и городские теплосети «ссылаются друг на друга у всех все хорошо».

Более того, жители дома отмечают, что горячая вода в санузлах не превышает 40-48 градусов. Из-за этого приходится дополнительно использовать кастрюли, чтобы помыться в ванной.

Тюмень заняла первое место среди городов с самым высоким качеством жизни. Город обогнал в рейтинге Грозный, Москву, Сургут и Санкт-Петербург. Эксперты сообщают, что столь высокое место областная столица получила из-за высоких показателей в других подобных опросах.

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#Новости#Горячая вода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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