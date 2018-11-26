Волонтеры консультируют тюменцев в рамках борьбы с деменцией

Отмечается, что данный проект реализуется на базе областного геронтологического центра и на средства выделенного гранта для развития гражданского общества в стране. Проект будет работать до конца ноября. Организация действует с декабря 2017 года и предлагает страдающим деменцией занятия адаптивной физкультурой и адаптивный досуг,