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Волонтеры консультируют тюменцев в рамках борьбы с деменцией

26 ноября 2018, 14:30
Фото: flickr.com
Добровольцы продолжают работу в рамках проекта «Сервисное бюро для людей с деменцией».
Сюжет
Тюмень

Четверо активистов посетили поликлиники, досуговый центр и общественную организацию инвалидов в Тюмени, где рассказали об основных признаках деменции. Данные мероприятия помогут выявить недуг на ранней стадии и определиться с дальнейшими действиями в случае обнаружения когнитивных расстройств у своих близких.

Отмечается, что данный проект реализуется на базе областного геронтологического центра и на средства выделенного гранта для развития гражданского общества в стране. Проект будет работать до конца ноября. Организация действует с декабря 2017 года и предлагает страдающим деменцией занятия адаптивной физкультурой и адаптивный досуг,

На все возникшие вопросы могут ответить специалисты проекта по телефону: 64-666-1.

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#Новости#Социальные программы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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