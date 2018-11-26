В Тюменской области бригады скорой помощи оснастили телекардиографами

Телекардиографы способны в онлайн-режиме передавать информацию в оперативный отдел скорой медицинской помощи электрокардиограмму пациента, на основе которой специалисты составят рекомендацию по лечению, а также определят, в какое именно профильное медицинское учреждение необходимо доставить больного.
Похожее оборудование было внедрено еще пять лет назад, однако в то время оно не могло мгновенно передавать информацию, на это уходили драгоценные для спасения жизни минуты. Сейчас же все проходит в течение нескольких секунд.
К настоящему моменту в Тюмени и Тюменском районе современными телекардиографами оснащены около 50 машин скорой помощи.