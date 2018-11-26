nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области бригады скорой помощи оснастили телекардиографами

26 ноября 2018, 08:00
Фото: pixabay.com
Арсенал службы скорой помощи Тюменской области пополнился телекардиографами. Ими оснащены фельдшеры из Тюмени, Ярковского, Тюменского, Нижнетавдинского, Исетского и других районах.
Сюжет
Тюмень

Телекардиографы способны в онлайн-режиме передавать информацию в оперативный отдел скорой медицинской помощи электрокардиограмму пациента, на основе которой специалисты составят рекомендацию по лечению, а также определят, в какое именно профильное медицинское учреждение необходимо доставить больного.

Похожее оборудование было внедрено еще пять лет назад, однако в то время оно не могло мгновенно передавать информацию, на это уходили драгоценные для спасения жизни минуты. Сейчас же все проходит в течение нескольких секунд.

К настоящему моменту в Тюмени и Тюменском районе современными телекардиографами оснащены около 50 машин скорой помощи.

Материалы по теме
«Скорая помощь» на экстренные вызовы будет доезжать за 20 минут
#Новости#Скорая помощь#Тюменская область#Тюмень#Медицина#Наиль Каримов#Технологии
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25