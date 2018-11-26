nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В российских регионах представят тюменский проект, посвященный отцовству

26 ноября 2018, 06:30
Фото: pixabay.com
Тюменские общественники представят проект «База героев», который посвящен воспитанию ответственного отцовства, в соседних регионах.
Сюжет
Тюмень

В пятницу, 30 ноября, в Кургане пройдет форум "Растим настоящих мужчин", в рамках которого для гостей мероприятия проведут различные мастер-классы, тренинги и консультации.

Главной темой мероприятия станет "ответственное отцовство". Организаторы проекта расскажут горожанам, что папы не должны перекладывать ответственность за воспитание своих детей на школу или кого-либо еще, вместо этого отцы должны стать героем для своих детей.

Помимо Кургана тюменским проектом заинтересовались и в других городах, одним из которых является Липецк.

Материалы по теме
Александр Моор снимется в видеоролике и расскажет о своем опыте отцовства
#Новости#Отцовство#Курганская область#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25