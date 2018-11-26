В российских регионах представят тюменский проект, посвященный отцовству

В пятницу, 30 ноября, в Кургане пройдет форум "Растим настоящих мужчин", в рамках которого для гостей мероприятия проведут различные мастер-классы, тренинги и консультации.
Главной темой мероприятия станет "ответственное отцовство". Организаторы проекта расскажут горожанам, что папы не должны перекладывать ответственность за воспитание своих детей на школу или кого-либо еще, вместо этого отцы должны стать героем для своих детей.
Помимо Кургана тюменским проектом заинтересовались и в других городах, одним из которых является Липецк.