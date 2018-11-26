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В Хабаровском крае проверяется информация о пенсии экс-губернатора Шпорта в 2 млн руб

26 ноября 2018, 13:30
Фото: Правительство Хабаровского края
Минюст Хабаровского края проверяет сведения о том, что Вячеслав Шпорт назначил себе и экс-депутату Татьяне Мовчан большие надбавки к пенсии. Сообщается, что бывший губернатор края получает пенсию в 2 000 000 рублей в месяц.

В частности Министерство юстиций затребовало документы, подписанные Шпортом незадолго до окончания его срока. Между тем пресс-служба губернатора края Сергея Фургала подтвердила дополнительные надбавки к пенсии Мовчан в размере почти 190 000 рублей в месяц.

Ранее Шпорт пояснил, что надбавку для Татьяны Мовчан он подписал из-за опасений обращения в суд. Он подтвердил, что документ был подписан в «последний момент».

23 сентября в регионе прошел второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Тогда победу одержал представитель ЛДПР Фургал, он набрал почти 70% голосов. Действующий глава Вячеслав Шпорт от «Единой России» получил только 28%.

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#Новости#Пенсионеры#Хабаровский край#Александр Мязин#Общество
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