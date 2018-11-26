В Хабаровском крае проверяется информация о пенсии экс-губернатора Шпорта в 2 млн руб

В частности Министерство юстиций затребовало документы, подписанные Шпортом незадолго до окончания его срока. Между тем пресс-служба губернатора края Сергея Фургала подтвердила дополнительные надбавки к пенсии Мовчан в размере почти 190 000 рублей в месяц.
Ранее Шпорт пояснил, что надбавку для Татьяны Мовчан он подписал из-за опасений обращения в суд. Он подтвердил, что документ был подписан в «последний момент».
23 сентября в регионе прошел второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Тогда победу одержал представитель ЛДПР Фургал, он набрал почти 70% голосов. Действующий глава Вячеслав Шпорт от «Единой России» получил только 28%.