Улица Ленина снова перекрыта из-за замены участка водовода

Вопрос ремонта и замены водовода находятся на контроле местной администрации и руководства водоканала. Отмечается, что все необходимые работы по восстановлению участка и дорожного полотна пройдет до 2 декабря. Специалисты рассчитывают избежать отключение водоснабжения и серьезных автомобильных пробок в центре города. Строительно-монтажные работы организованны в круглосуточном режиме.