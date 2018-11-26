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Улица Ленина снова перекрыта из-за замены участка водовода

26 ноября 2018, 13:00
Фото: flickr.com
На улице Ленина заменять ещё один участок водовода. Сообщается, что из-за этого перекроют часть движение транспорта на отрезке от Орджоникидзе до Профсоюзной.
Сюжет
Тюмень

Данное решение принято работниками «тюменского водоканала» после обследования. Специалисты считают, что 15 ноября на трубопроводе произошел продольный перелом. Данный участок был отремонтирован, однако в ходе обследования были выявлены риски прорыва труб.

Вопрос ремонта и замены водовода находятся на контроле местной администрации и руководства водоканала. Отмечается, что все необходимые работы по восстановлению участка и дорожного полотна пройдет до 2 декабря. Специалисты рассчитывают избежать отключение водоснабжения и серьезных автомобильных пробок в центре города. Строительно-монтажные работы организованны в круглосуточном режиме.

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#Новости#Перекрытие дороги#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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