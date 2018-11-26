ТОП-3 минувшей недели: тюменские производители и епископ выступают против наглости

На минувшей неделе одной из самых обсуждаемых тем стало предложение Экспертного совета ввести акциз на колбасу, сосиски, бекон и другие продукты переработки красного мяса. Нововведение увеличит стоимость продукции на 30%.
Негодование тюменцев вызвала не только перспектива очередного повышения цен, но и способ завуалировать инициативу под заботу о граждан. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сказала, что «действительно, эти продукты вредны, поэтому мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами».
Злоупотреблять и не получится. Колбаса в недорогом сегменте пользуется спросом у экономных покупателей. В случае роста цены на треть, производители не напрасно беспокоятся о продажах.
Гендиректор ишимского мясокомбината тоже обеспокоен здоровьем тюменцев, справедливо замечая, что качественная продукция по ГОСТу вообще станет недоступной многим покупателям. На ялуторовском предприятии руководство пребывает «в шоке», и усматривают лобби птицефабрик. Если инициаторы акциза на колбасу говорят о ее вреде, то производители бекона и сосисок напоминают о способах выращивания птицы, которые далеки от принципа здорового питания.
Наглые, жадные, ненасытные слуги антихриста, - ишимский епископ Евтихий Курочкин жестко раскритиковал богатых священнослужителей, демонстрирующих свою состоятельность на фоне обнищания паствы. Гнев настоятеля Богоявленского собора нашел отклик у читателей. Пост Курочкина на странице «ВКонтакте» получил сотни «лайков» и комментариев.
В августе епископ сообщал о трудном финансовом положении собора Тюменской области: долги по заработной плате рабочим, по взносам в Патриархию – 250 тыс. рублей, по оплате услуг ЖКХ и т.д. Несмотря на трудности, он призывал людей помогать ближним. Сам епископ продал новое облачение за 40 тыс. рублей, чтобы оплатить учебу ребенку из многодетной семьи в лицее Святого Николая.
Ишимский епископ стал популярен в соцестях после того, как накануне президентских выборов в марте 2018 года написал на своей странице «ВКонтакте», что "не будет голосовать за Путина и никому не посоветует этого сделать". После этого к священнику стало поступать много заявок на добавление в друзья. Курочкин ответил, что у него физически не хватает сил обрабатывать поступающую информацию.
"Деньги не пахнут", по крайней мере для сотрудников медицинского центра, где назначали тюменцам лечение от несуществующих болезней. Зачастую, клиентами становились пенсионеры, которым навязывали кредиты для оплаты процедур. За три года функционирования медцентра - десятки пострадавших, и прокуратура продолжает искать бывших клиентов.
Как стало известно "Нашему городу", это не единственный центр, работающий по такому принципу. Жесткий маркетинг натренированных менеджеров продолжает подсаживать горожан на ненужные процедуры, которые не только не "лечат", но и наносят некоторым непоправимый вред.