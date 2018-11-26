ТОП-3 минувшей недели: тюменские производители и епископ выступают против наглости

Ишимский епископ стал популярен в соцестях после того, как накануне президентских выборов в марте 2018 года написал на своей странице «ВКонтакте», что "не будет голосовать за Путина и никому не посоветует этого сделать". После этого к священнику стало поступать много заявок на добавление в друзья. Курочкин ответил, что у него физически не хватает сил обрабатывать поступающую информацию.